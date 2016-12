Peste 1.300 de viroze şi pneumonii, în evidenţele medicilor

Nu mai puţin de 1.300 de gorjeni de diferite vârste au ajuns pe mâinile medicilor de familie ori chiar în ambulatoriile din cadrul unităţilor spitaliceşti, fiind diagnosticaţi cu pneumonii ori viroze respiratorii, iar pentru circa 13 de persoane a fost dispusă internarea.

Direcţia de Sănătate Publică (DPS) Gorj a încheiat centralizarea pacienţilor diagnosticaţi de medici cu viroze ori pneumonii în ultima săptămână. Potrivit situaţiei DSP, diagnosticul de viroză respiratorie a fost pus pentru un număr de 912 gorjeni, dintre care 300 cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani, 98 la sugari sub 1 an, 146 la copiii între 2 şi 4 ani, 227 la cei între 15 şi 49 de ani, 74 la persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 şi 64 de ani, iar 67 de cazuri au fost înregistrate la vârstnicii peste 65 de ani. De asemenea, din aceste cazuri, a fost nevoie de internare pentru 35 de pacienţi.

Nu doar virozele le-au dat bătăi de cap medicilor şi pacienţilor, ci şi pneumoniile, aceste cazuri fiind diagnosticate în ultima săptămână la un număr de 289 de gorjeni: 39 la sugari sub 1 an, 56 la copii între 2 şi 4 ani, 102 la cei între 5 şi 14 ani, 92 la pacienţi cu vârsta între 15 şi 49 de ani, 58 la cei între 50 şi 64 de ani, iar 42 la vârstnicii de peste 65 de ani. În cazul internărilor la pacienţii diagnosticaţi cu pneumonie, acest lucru nu a fost instituit decât pentru 94 de persoane.

Tot în ultima săptămână, 154 de gorjeni au cerut imunizarea antigripală, din care 100 sunt vârstnici peste 65 de ani. Potrivit DSP Gorj, stocul de vaccin antigripal din teritoriu este de 590 de doze. Vaccinarea antigripală este recomandată oricărui copil după vârsta de şase luni şi oricărui adult, potrivit preşedintelui Societăţii de Microbiologie. Prioritare sunt categoriile cuprinse în programul naţional de imunizare: femeile însărcinate, copiii cu vârste între şase luni şi cinci ani, vârstnicii, persoanele cu boli cronice, profesioniştii din domeniul Sănătăţii. Singura contraindicaţie la vaccinarea antigripală este alergia la proteinele din ou şi la neomicine (antibiotice conţinute de unele seruri).

Izabella Molnar