Peste 48.000 de elevi, verificați la triajul epidemiologic

Conform legislației sanitare în vigoare, la începutul fiecărui an școlar se efectuează triajul epidemiologic, care arată starea de sănătate și de igienă a elevilor din unitățile de învățământ. Astfel, la începutul acestui an școlar, au fost verificați 48031 elevi, din totalul de 49457; din aceștia, în mediul urban au fost examinati 31980 din 32893 înscriși, iar în mediul rural – 16051 verificați din 16564 înscriși. „Din totalul copiilor examinați, au fost depistați cu pediculoză – 132 de elevi, 79 din mediul urban și 53 din mediul rural, din care în grădinițe – 14 cazuri (7 urban, 7 rural ), în școli – 77 (40 urban, 37 rural), în licee – 38 (31 urban, 7 rural), iar restul erau în școli profesionale”, susțin reprezentanții DSP Gorj.

La recontrol au mai fost depistate 29 de cazuri, care ulterior au fost eradicate, copiii primind substanțele necesare și tratamentul adecvat, fiind anunțați părinții și medicii de familie, pentru monitorizare ulterioară.

Triajul epidemiologic a arătat și faptul că elevii au mai prezentat la început de an școlar și alte afecțiuni, ca de exemplu: angine – 170 de cazuri, varicelă – 1 caz. Copiii depistați ca fiind bolnavi au fost examinați de medici și, bineînțeles, au primit tratamentul necesar, fiind anunțați părinții pentru a putea fi izolați la domiciliu.

Comparativ cu anul școlar 2015-2016, cazurile de pediculoză au fost mai puține în acest an (în 2015 fiind 183 de cazuri), dar cazurile de angină au fost mai numeroase (în 2015 fiind doar 121 de cazuri).

Reprezentanții DSP Gorj spun că toate eforturile depuse de medici și asistenți sunt zadarnice, dacă părinții copiilor nu înțeleg rolul izolării copilului, atunci când este bolnav, astfel prin izolare la domiciliu nu se vor mai îmbolnăvi și ceilalți copii din colectivitatea respectivă, iar copiii bolnavi se vor însănătoși mult mai repede.

Minodora Sucea