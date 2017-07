Ploaia a amânat dezinsecţia, la Târgu-Jiu

De ieri dimineaţă, Primăria Târgu-Jiu trebuia să execute o nouă etapă a dezinsecţiei la nivelul municipiului, precipitaţiile căzute de duminică noapte încoace, au amânat acţiunea. Conform Loredanei Covei, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, dezinsecţia a fost amânată pentru miercuri dimineaţă, de la ora 04:30. “Datorită condiţiilor meteo nefavorabile, s-a dispus amânarea dezinsecţiei pentru dimineaţa zilei de miercuri. Totuşi, mâine (n.r. marţi), vom vedea dacă se va amâna pentru alte câteva zile, totul în funcţie de evoluţia precipitaţiilor ce se abat la nivel de municipiu”, a precizat reprezentanta Primăriei Târgu-Jiu.

Noua acţiune de dezinsecţie se va efectua contra căpuşelor şi ţânţarilor prin pulverizare aeriană. Dezinsecţia se va face asupra tuturor spaţiilor verzi şi în zona râului Jiu. Această acţiune are drept scop reducerea densităţii insectelor şi se desfăşoară respectând normele sanitar-veterinare. Substanţele folosite la dezinsecţie sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi nu sunt dăunătoare oamenilor sau animalelor. Se recomandă ca apicultorii să ia măsurile necesare protejării albinelor. Pentru creşterea impactului acţiunii, asociaţiile de proprietari sunt rugate să execute propriile lucrări de dezinsecţie la subsolurile blocurilor.

Costurile dezinsecţiei din acest an de la Târgu-Jiu se ridică la suma de 100.000 de lei, în baza contractului pe care îl are municipalitatea cu o societate locală, cu care a lucrat în acest sens şi în ultimii ani.