Ponta respinge o alianță cu PNL după alegeri

Fostul premier Victor Ponta a comentat la sfârșitul săptămânii trecute posibilitatea formării viitorului Guvern de către o alianță bazată pe PSD și PNL, așa cum a mai fost în urmă cu câțiva ani. Liberala Adriana Săftoiu a menționat că nu își mai dorește un astfel de „coșmar” pentru România, iar deputatul de Târgu Jiu a susținut o astfel de opinie fără menajamente. „Am trăit momentul Decembrie 2008 și cred că a fost pentru PSD o uriașă eroare / o cădere în capcana perversă întinsă de Băsescu ( în acest caz nu dau vina pe Mircea Geoană, deși ca lider putea să facă mai mult – dar am fost o majoritate în CEX-ul PSD care am votat și care nu am văzut pădurea din cauza copacilor!!) – dar trebuie să înveți din propriile greșeli și să nu le repeți! În această toamnă am fost convins că PSD nu va repeta greșeala din 2008 (altfel nu aș fi candidat în Alegeri pe lista PSD și nu aș fi făcut campanie)/ votul unanim din CEX ul de la Tulcea și pozițiile clare exprimate public și repetat de Liviu Dragnea pentru mine au fost necesare și suficiente!”, a menționat Ponta.

Deputatul consideră că PSD nu trebuie să intre cu orice preț la guvernare, el fiind convins că nici Klaus Iohannis și nici PNL nu au învățat nimic din greșelile anterioare ale lui Traian Băsescu și ale PDL, motiv pentru care vor forța să obțină „Guvernul meu”, indiferent de costuri. Ponta spune însă că votul din 11 decembrie trebuie respectat, indiferent de opțiunile pe care le vor avea alegătorii atunci. „Dacă PSD va câștiga alegerile trebuie să guverneze cu Primul Ministru și Programul nostru de guvernare (care este exact opusul PNL) – dacă nu avem voturile oamenilor mergem în Opoziție și ne pregătim mai bine pentru următoarea confruntare electorală! Voința românilor trebuie respectată însă – oricare va fi!”, susține Ponta.

Gelu Ionescu