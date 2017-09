Principalele boli virotice, bacteriene şi parazitale la păsări

Boli virotice

Cele mai des întâlnite sunt: pseudopesta aviară, bursita infecţioasă aviară(boala de Gumboro) şi difterovariola. Aceasta din urmă manifestându-se cu noduli variolici în special pe cap, cu pseudomembrane difteroide pe mucoasa bucală, farigiană, laringiană şi conjunctivală. Pentru toate aceste boli virotice singura soluţie este vaccinarea.

Numai pentru difterovariolă se mai poate face şi un tratament medicamentos cu rezultate bune dacă boala este surprinsă la inceputul ei cu coramfloricom, albastru de metilen şi asocilin, asta o spun din experienţa personală şi din multitudinea cazurilor tratate. Spaţiul nu-mi permite să dau mai multe detalii, dar pentru orice nelămurire apelaţi la medicul veterinar din teritoriu.

Nu uitaţi, cereţi vaccinarea puilor de găină şi curcă în această perioadă şi nu evitaţi sau refuzaţi vaccinarea pentru că pe dumneavoastră vă păcăliţi, domnilor proprietari.

Boli bacteriene

Dintre bolile bacteriene, cele mai des intalnite sunt:

> Holera aviară(Pasteureloza) care afectează găinile şi curcile, cât şi raţele şi gâştele, fiind cea mai frecventă boală întâlnită la păsările de mai sus. Mai sunt şi alte boli bacteriene întâlnite cum ar fi:

> Micoplasmoza respiratorie (M.R.A)

> Tifofa aviară sau tifopuruloza

> Colibaciloza salmoneloza etc.

Profilaxie şi terapie medicamentoasa antimicobiană

Pentru prevenţie recomandăm aplicarea unor tratamente lunar pe o perioadă de 5-7 zile.

> Oxifuran vitaminizat în doză de 20 de grame/10 Kg în furaj

> Galiprotect pulbere 10 grame/10 Kg în furaj,

Pentru terapie recomandăm:

– Enrofloxarom comprimate în doză de 1 comprimat/Kg,

– Norloxarom 10% în doză de 10 ml/10 1 apă,

– Romigal 1 capsulă/cap timp de 4-5 zile,

– Oxlvit două grame/1 kg furaj sau 1 g/l 1 de apă, 5-7 zile la rând,

– Gentamicină 10% substanţă activă în doză de 6-7 g/100 1 apă.

Oxifuran comprimate o jumătate de tabletă până la 1 kg greutatea păsării timp de 2-4 zile şi un comprimat peste un Kg greutate vie timp de 2-4 zile la rând,

Streptovit 100 miligrame/1 Kg greutate vie, de două ori la un interval de 7 zile injectabil,

Cloranfenocol 0,2 grame/1 kg pe zi de doua ori la un interval de 48 ore, când evoluează simultan cu difterovariola.

După fiecare tratament recomandăm să se aplice o perioadă de 5 zile complex polivitaminic (energovan).

Boli parazitale

Sunt două categorii:

– Endoparazitoze (cocidile, limbricii şi panglicile)

– Ectoparazitoze (păduchii, capuşele)

Coccidiozele

Se întâlnesc la toate speciile de păsari, afectează în special tineretul pui de gaină, de curcă, şi bobocii de gâscă şi raţe. Boala apare după primele 5 zile de viaţă cu diaree, sete şi dopuri la cloacă(fund)

Alte boli parazitale mai sunt:

– Trichomonoza, Histomonoza, care sunt mai des întâlnite.

Tratament

Sulfacocciron 10 ml / 11 1 apă, 2 zile tratament şi 5 zile pauza ş.a. mai departe până la 9 săptmani.

Galisan 2-3 zile la rând şi se va administra cu lapte acru sau drojdie proaspătă plus vitamina K3 în apa de băut 10 ml la 25 1 apă.

Iar pentru ascaridioză (limbrici), singamoza (viermele roşu), teniazele(panglici) se va folosi rombendazonul 10% substanţă activă, doza este de 10 ml SA/Kg timp de 2 zile cu repetare la 10 zile.

Ectoparazitozele (păduchi, căpuşi)

Din adăposturi se distrug cu rom parasect 5% SA folosindu-se emulsia apoasă 2 ml/l 1 apă, socotindu-se 100- 200 ml/mp. Deparazitarea păsărilor se face prin romparatox prin pudrare corporală în special sub aripă şi prăfuirea cuibarelor.

Trichomonoza cu manifestări digestive şi hepatice este mai frecventă la porumbei, găini, curci şi gâşte. Histomonoza afectează aparatul digestiv la păsările de curte şi-n special curcanul. Simptomele în aceste boli se manifestă cu diaree galbenă-verzuie, slăbire, lipsa poftei de mâncare, sunt ghemuite cu aripile lăsate în jos, noduli la nivelul comisurii gurii, iar in histomonoza la curcani creasta, bărbiţele şi carunculii capătă o culoare cenuşie albăstruie. În forma cronică apare paralizie, slăbire pronunţată. La găini, creasta şi bărbiţele sunt uşor cianotice (învineţite ) cu tentă albăstruie. Tratamentul în trichomonoza histomonoză se face cu columboviofor câte un comprimat 200 g greutate vie timp de 4 – 5 zile la rând. Dezinfecţia apei de băut se face cu albastru de metilem 100 ml la 10 1 de apă, permanganat de potasiu 1 g la 1-2 1 de apă.

Acestea au fost în câteva cuvinte cele mai importante boli ale păsărilor care se întâlnesc mai frecvent în gospodăriile populaţiei.

Dr. Ion Trancă, Med. Veterinar pensionat, Prigoria