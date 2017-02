Programe internaționale de educație pentru viață și carieră

Junior Achievement (JA) România a lansat înscrierile pentru anul şcolar 2017-2018 la programele internaţionale de educaţie pentru viaţă şi carieră, prin Curriculum la Decizia Şcolii (CDȘ) sau Curriculum în Dezvoltare Locală (CDL), în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru clasele 0-XII.

Această sesiune de preînscrieri (februarie 2017) este dedicată exclusiv cadrelor didactice care pot derula programele internaționale JA în anul școlar 2017-2018, sub forma de implementare CDȘ/CDL. Un cadru didactic poate opta pentru maximum două programe JA, indiferent de numărul de clase selectate. În urma înscrierii, elevii din România, cu vârste cuprinse între 6-19 ani, pot urma gratuit 17 programe internaționale de tip “learning by doing” testate și implementate în 39 de țări din Europa și 123 de țări din toată lumea. Adaptate pentru fiecare nivel de studiu, cele 17 programe JA îi ajută pe elevii din clasele 0-XII să-și dezvolte abilitățile de viață, folosind metodologia “learning by doing” ce cuprinde scenarii, jocuri de rol, dezbateri, studii de caz, lucru în echipă și chiar proiecte de afaceri. Profesorii și elevii beneficiază gratuit, prin participarea la fiecare program JA implementat la clasă sub forma CDȘ/CDL de: training și consultanță pentru implementarea activităților la clasă, programă și set gratuit de materiale tipărite: ghidul profesorului, manualul elevului, materiale auxiliare (fișe, postere, suport online etc.),instrumente de evaluare pre-test și post-test, activități individuale și în echipă, certificare pentru profesor și elevi și participare la competiții și proiecte naționale și internaționale. Programele JA sunt implementate în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale în baza Protocolului nr. 10184/14.05.2003, în peste 1.400 de şcoli publice din întreaga ţară, putând fi implementate sub formele Curriculum la Decizia Școlii (CDȘ)/Curriculum în Dezvoltare Locală (CDL). În perioada 2 februarie – 1 martie, profesorii din toată țara pot opta pentru implementarea gratuită a programelor JA în anul școlar 2017-2018. Informații despre procesul de înscriere sunt disponibile pe www.jaromania.org/profesori. Junior Achievement România este o organizație non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a programelor internaționale JA de educație economică, antreprenorială și financiară, de etică și responsabilitate socială, de sănătate și viață activă. În prezent, 39 de țări din Europa și 123 de țări din toată lumea urmează programele JA. În România, activitățile JA sunt urmate gratuit un sfert de milion de elevi din 1.400 de școli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționele și prin susținerea financiară din partea comunității de afaceri. Procesul de înscriere la programele JA se finalizează la începutul anului școlar 2017 – 2018 (septembrie 2017), prin realizarea înscrierii online,

R.L.