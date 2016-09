Programe internaționale Learning by doing pentru elevi în acest an școlar

Elevii de 6-19 ani din toată țara pot urma gratuit, în anul școlar 2016-2017, 16 programe de dezvoltare a abilităților pentru viață, educație antreprenorială, financiară, economică, de orientare profesională și educație pentru sănătate și trei proiecte JA in a Day în Școala Altfel.

Participând la programele Junior Achievement, tinerii vor avea acces la materiale educaționale moderne și interactive, vor intra în contact cu mediul economic real prin implicarea în proiecte și competiții, având astfel ocazia de a dobândi abilități pentru viață și viitoarea profesie, prin experiențe learning by doing și întâlnirea cu antreprenori și profesioniști voluntari din comunitate. Modelul și conținutul internațional JA au fost adaptate contextului educațional românesc și se implementează gratuit prin programe la clasă (curriculum la decizia școlii – CDS, extracurricular, consiliere, școală după școală și auxiliar la o disciplină de trunchi comun), prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Știinţifice și al instituțiilor de învățământ, datorită contribuției financiare a mediului de business. Elevii și profesorii înscriși la programele JA primesc gratuit un pachet educațional complet, ce cuprinde manuale și materiale auxiliare, traininguri și webinarii, consultanță voluntară la clasă, acces la competiții naționale și internaționale și posibilitatea de a câștiga burse și finanțări pentru proiecte școlare și de afaceri. Înscrierile se fac până la 1 octombrie de către cadrele didactice, urmând indicațiile de pe pagina www.jaromania.org/profesori. “Conținutul practic al programelor, adaptat realității economice din România, vine în completarea noțiunilor teoretice specifice programei obligatorii, aducând școala mai aproape de viața reală. Anul trecut, 4.174 de profesori au ales să predea modulele learning by doing JA, oferind elevilor posibilitatea de a deprinde noi abilități, stimulându-le gândirea critică și spiritul antreprenorial și oferindu-le posibilitatea de a interacționa cu profesioniști din mediul de afaceri care le oferă modele pozitive privind oportunitățile de educație, dezvoltare personală și profesie. Potrivit studiilor de impact realizate la nivel internațional în rețeaua Junior Achievement, absolvenții programelor JA au mai multe șanse de angajare, înființează mai multe companii și au salarii mai mari decât ceilalți tineri. În România, alumnii JA se regăsesc în noile generații de antreprenori și în managementul unor mari companii”, transmit reprezentanții JA România.

R.L.