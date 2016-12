Proiectele Scout Society, duse la final cu succes

Asociaţia Scout Society a implementat în anul 2016 mai multe proiecte pe tema discriminării, a migraţiei, refugiaţilor, promovarea drepturilor omului şi al egalităţii.

Ultimul proiect implementat în acest an de organizaţie, în parteneriat cu grupul informal LUBLA din Cehia, a fost prima parte a proiectului “Racism does not belong to XXI”, finanţat prin programul ERASMUS+. Acesta s-a desfăşurat la Săcelu, în perioada octombrie-noiembrie şi a avut ca scop promovarea multiculturalităţii între tineretul european, ca metodă de dezvoltare durabilă a societăţii. Acest schimb de tineri a permis participanţilor să exploreze fenomenele rasismului şi al xenofobiei, să înţeleagă implicaţiile discursului de ură, a tensiunii între religii şi a altor fenomene de discriminare care duc la excludere şi tensiuni sociale. Tinerii au dobândit capacitatea de a recunoaşte rasismul, stereotipurile, prejudecăţile şi şi-au dezvoltat cunoştinţele, abilităţile necesare de a contesta astfel de fenomene din propria comunitate. Proiectul a promovat respectul, înţelegerea, aprecierea diversităţii culturale şi a oferit participanţilor posibilitatea să îmbrăţişeze valorile necesare pentru o cultură a drepturilor omului, cum ar fi nediscriminarea, demnitatea umană, egalitatea şi respectul.

Alte proiecte implementate deja de Asociaţia Scout Society sunt: “Multicultural village” şi “No Name” care a avut două părţi, una desfăşurându-se în Croaţia, iar alta în România. De asemenea, organizaţia a fost parteneră şi la alte proiecte internaţionale, unde a implicat tineri din România în schimburile de tineri: “Demo Young” şi “Warm Hearts” din Croaţia şi “Young people and self-employed” din Slovenia. Prin aceste mobilităţi, tinerii din Târgu-Jiu, dar şi din alte zone ale României, au interacţionat cu tineri din: Croaţia, Cehia, Bulgaria, Portugalia, Lituania, Slovenia, Polonia, Turcia şi Ungaria.

Asociaţia Scout Society este o organizaţie din Târgu-Jiu care încurajează activismul şi voluntariatul în regiunea Olteniei. Aceasta a implementat în acest an trei proiecte internaţionale centrate pe educaţia non-formală a tinerilor, implicând astfel peste 300 de tineri care au avut ocazia să participe la schimburi de tineri în ţară sau în străinătate. În acest sens, asociaţia noastră încurajează tinerii din comunitatea locală să se înscrie şi să participe la proiecte internaţionale pentru a-şi dezvolta abilităţile şi cunoştinţele de limbă engleză, a cunoaşte noi culturi, dar şi pentru a socializa şi a înţelege tinerii din alte ţări.

Izabella Molnar