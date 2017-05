Şcoala Planetelor, din nou la Muzeul Judeţean Gorj

Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu” prezintă, din nou, la Târgu Jiu, proiectul educaţional Şcoala Planetelor, între 22 – 26 mai 2017. Datorită numărului mare de solicitări şi a succesului avut în luna februarie a acestui an, echipa Şcolii Planetelor va reveni în această lună în oraşul lui Brâncuşi, ca o continuare a Nopţii Muzeelor 2017, eveniment internaţional ce are loc în numeroase muzee din Europa şi nu numai. Programul zilnic pentru Şcoala Planetelor va fi de la ora 9.00 la 16.00. Spectacolele vor fi organizate la Muzeul de Artă din Parcul Central şi vor avea o durată de 40 minute, iar intrarea se va face pe bază de rezervare. Rezervările se pot face la numărul de telefon 0760/896868. Preţul unui bilet este de 12 lei/persoană.

Proiectul educaţional Şcoala Planetelor va consta în spectacole şi lecţii interactive de astronomie, recomandate, în special, copiilor între 4 – 14 ani, dar şi cadrelor didactice şi părinţilor. Programul va începe cu un video de aproximativ 15 minute despre culorile Universului, după care va urma o călătorie fascinantă şi interactivă printre galaxii şi planete. Acest proiect îşi propune să îmbine educaţia cu distracţia, fiind o alternativă pentru petrecerea timpului liber în familie, dar şi o activitate ce este compatibilă cu programa şcolară. Spectacolele se vor desfăşura într-o cupolă cu un diametru de 7 metri şi o înălţime de 3,5 metri, având o capacitate de 25 persoane. Sistemul de proiecţie al filmelor este full HD.

Organizarea Şcolii Planetelor la Târgu-Jiu vine la 36 de ani de la călătoria în spaţiu a primului român, astronautul Dumitru Prunariu. Proiectul educaţional Şcoala Planetelor a mai fost prezent în multe oraşe din ţară precum: Buzău, Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Piteşti, etc.

I.M.