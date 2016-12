Şedinţă festivă de Consiliu Local

Membrii Consiliului Local al municipiului Târgu-Jiu s-au întrunit joi, 22 decembrie, într-o ultimă şedinţă ordinară pe acest an.

Deşi şedinţa a fost una festivă, nu au lipsit şi proiectele de pe ordinea de zi ce au fost supuse aprobării. Întrunirea a început cu colinde, cântate de către un grup de colindători ai Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, apoi a continuat, în mod obişnuit, cu citirea şi votarea proiectelor de pe ordinea de zi.

Deşi iniţial se credea că în şedinţa de ieri, Florin Cârciumaru îşi va da demisia din funcţia de primar ca urmare a obţinerii unui mandat de parlamentar în Senatul României, acesta a fost reţinut la Bucureşti, astfel că săptămâna viitoare, consilierii se vor întruni într-o şedinţă extraordinară pentru a lua act de renunţarea la mandatul de primar al lui Cârciumaru şi preluarea atribuţiilor acestuia de către viceprimarul Aurel Popescu.

La finalul şedinţei, viceprimarul Aurel Popescu a făcut urările de bine către consilieri şi familiile acestora, precum şi pentru cei prezenţi: “Vă mulţumesc tuturor pentru depăşirea cu bine pe care le-am avut şi încercările pe care le-am avut în 2016. Iată că am trecut cu bine şi este ultima şedinţă ordinară de Consiliu Local. A fost un an destul de greu, de încărcat, cu bune, cu rele, cu probleme de diferite tipuri, cu investiţii încheiate şi altele începute, două campanii electorale care au condus şi la anumite modificări în structura Consiliului Local şi a conducerii în mod general, a structurilor administraţiilor publice locale. De aceea, pot să spun că în ceea ce ne priveşte am depăşit cu bine aceste probleme, am ştiut să analizăm şi să procedăm rapid la acest schimb pentru că structura Consiliului Local a suferit destul de multe modificări, dar lucrul acesta nu ne-a împiedicat să înţelegem că lucrăm în slujba cetăţenilor municipiului Târgu-Jiu şi trebuie să rezolvăm problemele acestor oameni. În numele aparatului Primăriei mulţumesc consilierilor pentru modul de colaborare şi pentru lucrurile frumoase făcute împreună pentru municipiul Târgu-Jiu în această perioadă de timp. Mulţumesc şi reprezentanţilor mass-mediei pentru aplecarea asupra problemelor municipiului şi modul deosebit de important pe care l-au avut, acela de a urmări foarte îndeaproape tot ce se întâmplă. Mulţumesc şi în numele domnului primar Florin Cârciumaru deoarece problemele din Senat l-au obligat să rămână şi astăzi acolo. Sărbători fericite şi liniştite tuturor!”.

Izabella Molnar