Specialiștii CPECA Gorj, alături de elevi și în anul școlar 2017-2018

Ca de fiecare dată, în prima zi de şcoală, specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog s-au aflat în mijlocul elevilor din diferite unităţi de învăţământ, pentru a le transmite mesaje de prevenire a consumului de droguri.

În anul școlar 2017 – 2018, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj le-a pregătit elevilor şi cadrelor didactice proiecte de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri, prin promovarea alternativelor de viaţă sănătoasă şi dezvoltarea abilităţilor de refuz al consumului acestor substanţe. Proiectele se adresează elevilor pe cicluri de şcolarizare (preşcolar, primar, gimnazial şi liceal).

În scopul creşterii nivelului de informare, educare şi conştientizare în vederea neînceperii consumului de droguri şi evitarea trecerii de la un consum experimental şi ocazional, la un consum regulat, pentru dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor, precum şi pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, în noul an școlar, CPECA Gorj, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Gorj şi alţi colaboratori locali, vor desfășura, la nivelul județului Gorj, activități cu caracter preventiv pe linia consumului de tutun, alcool, droguri și substanțe noi psihoactive.

De asemenea, ca în fiecare an școlar, și cel ce a început ieri, în cadrul programului Ministerului Educaţiei Naţionale ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun”, vor fi desfășurate astfel de activități.

Având în vedere buna colaborare cu conducerile ISJ Gorj, ale unităţilor de învăţământ din judeţ, dar şi cu ceilalţi parteneri locali de tradiție de la nivelul județului Gorj, ne bazăm şi în acest an pe sprijinul şi deschiderea acestora în îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naţionale Antidrog și Strategiei Judeţene Antidrog, referitoare la prevenirea în şcoală, în familie şi în comunitate.

Specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj le urează elevilor cadrelor didactice şi părinţilor mult succes în noul an școlar și rezultate cât mai bune!

Unitățile de învăţământ la care specialiștii CPECA Gorj au participat la festivitatea de deschidere a anului școlar 2017- 2018 au fost: Școala Gimnazială “ Constantin Săvoiu” Târgu Jiu și Colegiul Tehnic nr.2 Târgu Jiu.

