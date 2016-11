Statul plăteşte câteva sute de lei pentru fiecare copil cu handicap

Statisticile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC) Gorj arată că peste 1100 de copii au un handicap, mai mult de jumătate dintre ei având un handicap grav. Aproape o mie dintre copiii cu handicap sunt îngrijiţi în familiile naturale.

Familiilor care au copii încadraţi în grad de handicap, indiferent de gravitatea lui, le este foarte greu să aibă grijă de copilul lor numai cu indemnizaţiile primite de la stat, care nu sunt cu mult mai mari faţă de cele pe care le primeşte un copil perfect sănătos. În statisticile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC) Gorj există 1139 copii cu handicap. Concret, 988 sunt minori cu handicap protejaţi în familia naturală, iar restul de 92 sunt în centrele de plasament. De menţionat este faptul că 633 de copii au gradul de handicap grav, 362 – accentuat, 136 – mediu, iar opt copii au handicap ușor.

Drepturi oferite prin lege

Prin Legea nr.66/2016, au fost aduse o serie de modificări programului de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copiilor, respectiv: Perioada de eligibilitate stabilită la 12 luni în ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului; O singură variantă de concediu – până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; Eliminarea legăturii cuantumului indemnizației/stimulentului de inserție cu indicatorul social de referinţă (ISR), a cărui valoare este 500 de lei; Limita minimă a indemnizației crește de la 1,2 ISR (600 lei) la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei salariul minim); Eliminarea limitei maxime a indemnizației, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate. O altă noutate legislativă se referă la stabilirea stimulentului de inserție la 50% din indemnizația minimă, respectiv de la 500 la 532 de lei (1.063 indemnizația minimă).

Alte modificări legislative sunt: Prelungirea acordării stimulentului de inserție cu încă un an, în cazul celor care se întorc la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani; Eliminarea condiției de plată a impozitelor și taxelor locale de menținerea dreptului la indemnizația de creștere a copilului; Majorarea cuantumului indemnizației acordată persoanei care are în întreținere un copil cu handicap și care solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 7 ani, de la 450 la 1.063 de lei; Introducerea unei noi indemnizații care se acordă persoanelor active pe piața muncii care au copii cu handicap în întreținere și care solicită program de lucru redus. Noua indemnizație se stabilește la 50% din indemnizația minimă, respectiv 532 de lei; Majorarea indirectă cu aproximativ 5% a cuantumurilor sprijinului acordat persoanelor care au întreținere copii cu handicap sau persoanelor cu handicap care au copii în întreținere ca urmare a raportării acestui sprijin la indemnizația minimă.

Părinții aflați în plata indemnizației sau a stimulentului de inserție sau în concediul fără plată (în cazul opțiunii concediului până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an) vor putea beneficia de majorarea cuantumului indemnizației din oficiu, cât și de prelungirea perioadei de concediu, la cerere.

Modificările menționate au intrat în vigoare de la 1 iulie 2016, respectiv începând cu drepturile lunii iulie 2016.

Cum se face încadrarea în grad de handicap a copilului

Părintele care suspectează o problemă de sănătate a copilului merge, iniţial, la medicul de familie. De acolo este îndrumat la medicul specialist, care stabileşte diagnosticul. Pe baza certificatului medical, părintele sau reprezentantul legal se adresează DGASPC Gorj, la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului, unde se face o evaluare pentru a se vedea dacă boala respectivă se încadrează în criteriile legale. Dacă sunt îndeplinite condiţiile, se întocmeşte un dosar cu toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, se face evaluarea psihologică a copilului, dacă este cazul, iar ulterior dosarul ajunge la comisia pentru protecţia copilului într-un grad de handicap. Se eliberează, ulterior, un certificat de încadrare în grad de handicap, se stabileşte un plan de recuperare şi se face o cerere pentru a beneficia de drepturile legale.

Minodora Sucea