Stilul de viață nesănătos i-a făcut obezi pe 1.264 de gorjeni

Conform datelor centralizate de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Gorj, pe parcursul trimestrului III al anului în curs au intrat în evidenţele medicilor 53 de obezi. La sfârşitul trimestrului III au rămas în evidenţele medicilor 1.264 de cazuri, cu un an în urmă fiind în evidențele cadrelor medicale 1.047 gorjeni cu obezitate.

Stresul, consumul haotic de alimente, dar şi anumite afecţiuni medicale determină o creştere excesivă în greutate la tot mai multe persoane. Obezitatea este una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă din ce în ce mai multe persoane. Statistic vorbind, 21,3% dintre românii cu vârsta peste 18 ani suferă de obezitate. Conform statisticilor, rata obezităţii creşte odată cu vârsta, astfel că în timp ce la adulţii de până în 39 de ani obezitatea este prezentă la 9,9% dintre aceştia, procentul creşte la 30,1% la grupa de vârstă 40-59 de ani şi ajunge la 41,6% la persoanele peste 60 de ani.

Statistici alarmante, în Gorj

Potrivit statisticilor Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Gorj, de la an la an a continuat să crească numărul obezilor din județul nostru. „În trimestrul II al acestui an, erau 1.265 de obezi, în Gorj. Au intrat în evidențe alte 53 de cazuri și au ieșit 54. Astfel, la sfârșitul trimestrului III au rămas în evidențe 1264 gorjeni cu obezitate”, a confirmat purtătorul de cuvânt al DSP Gorj.

Tratamentul obezităţii constă în reducerea excesului de greutate printr-un regim; atunci când obezitatea este provocată de o boală, aceasta trebuie să fie tratată. Indiferent de situaţie, obezilor li se recomandă să consulte un specialist înainte de a începe o cură de slăbire.

Secretul scăderii în greutate este reducerea caloriilor consumate și creșterea consumului de calorii prin exercițiul fizic.

M.S.