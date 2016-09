Sub bagheta lui Chef Cezar, 50 de elevi din Gorj au organizat o cină fastuoasă la Castelul Bran

Elevi din Gorj, 50 la număr, care studiază în domeniul ospitalier au susținut, la începutul acestei luni, în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei primul examen din meseria pentru care se pregătesc: organizarea unei cine festive la Castelul Bran, pentru reprezentanți ai autorităților naționale și locale, marilor companii și mass mediei. Aceștia au contribuit la pregătirea unui meniu complex pentru invitați, primirea și servirea acestora în cadrul evenimentului.

Viitorii meseriași au pus în aplicare noțiunile învățate în cele trei zile de ateliere de dezvoltare profesională din Tabără, desfășurate sub coordonarea mentorului Chef Cezar și a echipei de la American Hotel Academy. Meseriașii au învățat noțiuni de bază în gastronomie- de la selectarea ingredientelor, la pregătirea ustensilelor și prepararea corectă a meniurilor și în servire – organizarea unui mise en place corect, selecția vinurilor, servirea invitaților. “Cina de la Castelul Bran ne confirmă faptul că România are un potențial enorm în domeniul ospitalier, dar, mai mult decât atât, are niște tineri extraordinari, care pot deveni profesioniști în această industrie. Am văzut în tabără multă pasiune, mult curaj, dar și multă disciplină și seriozitate – calități de bază în acest domeniu. Tabăra i-a ajutat enorm să își ducă talentul mai departe și cred cu tărie că acest proiect ar trebui să fie desfășurat la nivel național”, a spus mentorul Chef Cezar Munteanu.

“Am ales să susținem Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei pentru că împărtășim valori comune – credem în oameni, în puterea celor ambițioși și în puterea celor ce știu să îi ghideze și să îi inspire. Lectorii noștri sunt specialiști în industrie, iar o parte dintre aceștia au devenit mentori pentru cei 50 de elevi din tabără și au regăsit în acești copii valori precum: entuziasm, pasiune, dorință de muncă și sete de cunoaștere. Asemenea calități fac parte din cultura școlii noastre, astfel încât dacă în Tabăra Meseriașilor intri elev ambițios și ieși meseriaș priceput, la American Hotel Academy intri student ambițios și poți deveni manager în industria ospitalității, poți deveni profesionist, dar numai în timp, prin muncă și cu îndrumarea potrivită”, a declarat și Anca Severincu, Marketing Director American Hotel Academy.

Bursă specială-stagiul la un restaurant de top

Dincolo de atelierele de dezvoltare profesională, elevii au participat în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei la ateliere de dezvoltare personală, în care au învățat cum să lucreze în echipă, cum să comunice eficient, cum să își dezvolte spiritul antreprenorial și cel civic și cum să se prezinte în fața unui angajator. În urma interacțiunii și implicării în tabără, dar și a unei testări susținute la finalul săptămânii, cei mai buni 10 elevi au fost selectați pentru a primi burse școlare de 500 de lei/ lună, pe întreaga durată a anului școlar 2016-2017. De asemenea, Chef Cezar a acordat o bursă specială celui mai bun elev din Tabără, constând în trei luni de practică în cadrul restaurantului Cezanne by Cezar. Zece profesori din județul Gorj au participat la cursuri de dezvoltare a competențelor de lider în managementul educațional organizate de Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy. În urma absolvirii acestor cursuri și susținerii examenului final, profesorii au obținut 25 de puncte de credit.