Succes la final de proiect în Şcoala Zero Waste pentru elevii din Peşteana-Jiu

În perioada 13 martie şi până pe 12 mai 2017, Şcoala Gimnazială Nr.1 Peşteana-Jiu, comuna Bîlteni, a fost şi este parte, alături de alte 205 şcoli din 36 de judeţe ale ţării, în competiţia Şcoala Zero Waste. Este concurs naţional de educaţie ecologică şi colectare selectivă, iniţiat şi organizat de EcoStuff România, asociaţie non-guvernamentală şi non-profit, destinat tuturor şcolilor din învăţământul primar şi gimnazial din România.

Aproximativ 100 de elevi ai unităţii de învăţământ din Peşteana-Jiu au participat activ la acţiunile desfăşurate pe perioada concursului, sub coordonarea cadrelor didactice implicate: prof. director Deaconescu Constantin, prof. dir. adj. Vuc Lavinia, prof. Orzan Claudia, prof. Văduva Viorelia, prof. Chivulescu Iulian şi prof. Răceanu Danubia, cu ajutorul comunităţii locale şi în parteneriat cu agenţii economici locali, precum şi Ocolul Silvic Patriarhal. Având în vedere că, principalul scop al concursului este colectarea deşeurilor reciclabile, prima acţiune iniţiată de elevii şi coordonatorii lor a fost de popularizare a acestui scop în rândul comunităţii locale, pentru a beneficia de sprijinul acesteia în vederea strângerii cantităţii minime de 500 kg de deşeuri. La începutul concursului, fiecare clasă din Şcoala Gimnazială Nr. 1 Peşteana-Jiu şi-a creat un slogan propriu care a fost afişat pe holurile şcolii, ca o motivare pentru toți colegii: “Zero deșeuri – o datorie faţă de generaţiile următoare”, “Zero Waste – A longer, healthier, happier life” sau “Pământul este şi casa ta /Aşa că ai grijă de ea!” Următoarea activitate a constat în îngroparea efectivă, în condiţii de mediu natural a diverse deşeuri precum: un pahar de plastic, un şerveţel de hârtie, o doză de aluminiu, o cutie de conservă, o sticlă, o coajă de banană, iar spre sfârşitul concursului a fost observat stadiul de degradare al acestora şi s-au purtat discuţii pe tema timpului de degradare al diverselor tipuri de deşeuri.

“Plecând de la ideea că educaţia ecologică începe acasă, continuă la şcoală şi se termină tot acasă, am încercat să educăm în acest sens şi părinţii elevilor noştri şi alţi membri ai comunităţii locale prin distribuirea de pliante informative în cadrul Târgului săptămânal din centrul satului Peşteana-Jiu, prin dezbateri şi lectorate cu părinţii pe diverse teme precum: colectarea selectivă a deşeurilor, încălzirea climatică globală şi efectele ei asupra mediului înconjurător, în special în orizontul local, importanţa pădurilor şi efectele devastatoare ale defrişărilor, tipuri de deşeuri, dar şi vizionare de filme documentare. Elevii au participat şi la înfrumuseţarea curţii şcolii, la crearea unei livezi într-un spaţiu neutilizat, prin plantarea a circa 40 de pomi fructiferi, la ecologizarea zonei numită Fântâna Cucoanei din satul Peșteana-Jiu şi în zona Lacurilor de la Moi, dar şi la o acţiune mai amplă de împădurire, prin plantarea a aproximativ 1.000 de puieţi”, a declarat unul dintre profesorii coordonatori ai proiectului.

Pentru că toate deşeurile colectate pot fi reutilizate, reciclate, transformate, au fost create ateliere de lucru care au stimulat creativitatea şi imaginaţia elevilor, iar produsele obţinute au fost expuse în şcoală. Astfel, au fost reciclate sticle şi borcane, prin folosirea de vopseluri şi aţă colorată, produsele finale fiind vaze decorative; din hârtie şi carton au fost confecţionate rame foto, jocuri supradimensionate, macheta şcolii şi macheta satului, insigne şi măscuţe ZErouWaste, din plastic au fost create obiecte decorative, bijuterii, veioze, mascote ale concursului, coşuri de gunoi pentru colectare selectivă, iar deşeurile textile au fost transformate în plăsuţe pentru a reduce consumul sacoşelor de plastic. În urma sesiunilor de comunicări desfăşurate, elevii au înţeles importanţa reducerii CO2 în atmosferă şi astfel s-a reuşit implementarea sistemului “BiketoSchool” şi conştientizarea beneficiilor mersului pe jos şi cu bicicleta.

În timpul orelor de geografie desfăşurate în orizontul local, elevii au participat la o “Treasure Hunt”, iar din comorile naturii colecţionate au realizat autoportrete. La orele de fizică au construit macheta unei staţii de epurare a apei, la orele de educaţie fizică au folosit pet-uri şi doze de aluminiu pentru diverse jocuri precum popice sau aruncatul la ţintă, iar cu sprijinul cadrului didactic de limba română au fost realizate două scenete pe teme ecologice. Cele mai talentate dintre elevele şcolii au organizat o prezentare de modă cu ţinute realizate exclusiv din deşeuri: ziare şi reviste, dopuri de sticlă, CD-uri, saci menajeri, etc., defilarea având loc în curtea şcolii, în prezenţa tuturor elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor.

După orele de curs, elevii clasei a VI-a B, însoţiţi de prof. diriginte Văduva Viorelia, au vizitat staţia de epurare a apei Rovinari, iar elevii clasei a V-a, însoţiţi de prof. diriginte Orzan Claudia, au realizat o vizită tematică la Termocentrala Rovinari. Au fost realizate de asemenea, două activităţi constând în schimb de produse între elevi: schimb de haine şi schimb de cărţi, jucării, dar şi panouri informative, benzi desenate, o expoziţie de desene, un filmuleţ motivaţional intitulat sugestiv “Pet versus sticlă”, trăistuţe şi borsete din comorile găsite în lada bunicii, dar şi o expoziţie de fotografie cu imagini din timpul activităţilor.

“Am înscris şcoala la acest concurs şi am încurajat participarea elevilor pentru a le cultiva o atitudine pozitivă, responsabilă faţă de mediul înconjurător, pentru a-i face să înţeleagă că un mediu mai curat înseamnă o viaţă mai sănătoasă, că numai prin contribuţia fiecăruia dintre noi se pot obţine rezultate durabile şi de anvergură în ceea ce priveşte reducerea cantităţii de deşeuri, diminuarea poluării şi protejarea naturii”, au punctat profesorii coordonatori.

