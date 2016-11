Târgu-Jiul şi Brâncuşi, promovaţi naţional, dar şi peste hotare

Municipiul Târgu-Jiu, împreună cu întreg spaţiul său cultural şi sculpturile brâncuşiene de aici, au fost promovate în cadrul unei expoziţii şi a unor întrevederi, ce s-au derulat recent la Minsk, în Belarus.

La manifestări, alături de reprezentanţi ai Ambasadei României în Belarus, a participat şi viceprimarul de Târgu-Jiu, Adrian Tudor. Sculpturi ale artiştilor locali Valer Neag şi Mihai Ţopescu au putut fi apreciate de iubitorii de cultură din Belarus. “Prin intermediul Ambasadei României de la Minsk, a ambasadorului Viorel Moşanu, au fost organizate o serie de evenimente şi întâlniri. Totul a pornit de la ideea de a avea la Mink o expoziţie «Omagiu lui Brâncuşi» unde Centrul «Brâncuşi» a dus sculpturi de la 11 artişti din România. Iar cei din Belarus au participat cu pictură. A fost o expoziţie la Galeriile Muzeului Naţional, un vernisaj unde a fost prezent ministrul Culturii din Belarus, rectorul universităţii şi reprezentanţii Primăriei. (…) Pe lângă această expoziţie, unde am mers cu sculptură din România, a mai fost o întâlnire la Universitatea de Arte din Minsk, un eveniment foarte bine primit de profesorii şi de studenţii de acolo. Ne-au spus că ei până în anii 1990 ştiau de Brâncuşi din revistele de specialitate, îl urmăreau, îl predau în facultate. Dar după anii 1990, n-au mai avut acces la informaţii. Acum faptul că Centrul «Brâncuşi» a dus acolo documente despre Brâncuşi, studii, ei au considerat că a fost un lucru extraordinar această întâlnire. Asta ne încurajează să primească o corespondenţă din partea CNIPT”, a declarat viceprimarul Adrian Tudor.

Stand apreciat la TTR

De asemenea, municipiul Târgu-Jiu şi evenimentele care se desfăşoară anual pe plan local au fost promovate săptămâna trecută şi la Târgul de Turism al României de la Bucureşti. Acolo, s-au deplasat reprezentanţi ai Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, alături de maeştri ai Şcolii Populare de Artă şi Ansamblului Folcloric “Doina Gorjului”. “Standul pe care l-am organizat împreună a pus la dispoziţia vizitatorilor acestui târg, dar şi operatorilor în turism, pentru că în primul rând ne interesează să conturăm acolo unde este cazul relaţii cu operatori în turism, cu agenţii de turism, cărora să le prezentăm pachetele la nivelul judeţului Gorj şi, implicit, municipiul Târgu-Jiu materiale informative pe care le-am avut de la proprietarii de hoteluri şi pensiuni, de la cei care deţin restaurante cu bucătărie tradiţional românească şi gorjenească. Cei de la ŞPA şi Doina Gorjului au fost alături de noi prezentând prin meşterii populari ce suveniruri autentice se pot găsi pe raza judeţului Gorj, dar şi tradiţiile privind diverse obiceiuri şi muzica tradiţională gorjenească destul de apreciată. (…) Prin specialiştii pe care îi avem angajaţi deja la CNIPT au fost făcute prezentări agenţiilor de turism. Am vrut să se ştie că la Târgu-Jiu, pentru grupurile organizate, CNIPT pune la dispoziţie inclusiv ghid de limbă engleză şi franceză gratuit. Prin CNIPT Târgu-Jiu pot obţine informaţii despre toată zona noastră, despre hoteluri, obiective turistice. Foarte mulţi care ştiau despre ce se întâmplă în judeţul Gorj şi care doreau să revină aici ne întrebau ce noutăţi mai sunt. Le-am zis că prin agenţiile de turism vom transmite agenda de evenimente a municipiului Târgu-Jiu, deoarece ţinem să creăm un turism de eveniment în municipiul Târgu-Jiu, cu festivaluri ce sunt apreciate. Şi televiziunile naţionale au prezentat standul judeţului Gorj şi implicit al municipiului Târgu-Jiu, fiind vizitat de multe vedete care au vorbit la superlativ de oferta de turism a judeţului Gorj. Oamenii care au călcat pragul standului erau interesaţi de ce evenimente vor avea loc şi anul următor. Mulţi ştiau şi de Festivalul Iei, de manifestările culturale şi erau interesaţi când şi de unde vor putea primi informaţii privind aceste evenimente culturale. Nu vreau să mai fim un oraş şi un judeţ de tranzit, ci să-i facem pe turişti să rămână aici pentru mai mult de o zi. (…) Suntem în permanentă legătură cu proprietarii de hoteluri şi pensiuni din Târgu-Jiu. Pentru anul următor vom discuta împreună şi agenda de evenimente”, a mai spus Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu-Jiu.

Standul municipiului Târgu-Jiu de la Târgul de Turism al României a fost vizitat săptămâna trecută şi de către membri ai Clubului Presei de Turism FIJET România. Aceştia au oferit Primăriei Târgu-Jiu, albumul alcătuit de FIJET World cu articole din presa românească şi străină de la ceremonia acordării în octombrie 2014 a trofeului “Mărul de Aur” pentru operele în aer liber ale lui Constantin Brâncuşi, expuse în oraşul de pe Jiu.

Promovare şi la francezi

Adrian Tudor a mai spus faptul că a participat şi la o întrevedere în Forbach, oraş din Franţa cu care Târgu-Jiul este înfrăţit. În urma întâlnirii de acolo, s-a luat decizia ca municipiul nostru să fie promovat din punct de vedeere turistic pe site-urile de profil din Franţa: “În urma vizitei pe care am avut-o în Forbach în Franţa, chiar dacă nu am avut în program, am solicitat o întâlnire acolo cu reprezentanţii oficiilor de turism din zona Alsacia şi Lorena. Am văzut şi Centrul lor de informare turistică. Este făcut cam pe aceeaşi schemă ce o avem noi la Târgu-Jiu, pentru că tot pe un proiect pe fonduri europene a fost creat în urmă cu mai mulţi ani. Ne interesează să începem nişte colaborări concrete. Începând de acum pe site-ul oficiului regional de turism din zona Alsacia şi Lorena, vor trebui să se regăsească site-urile de promovare turistică din Târgu-Jiu, şi de asemenea, noi mai departe să punem pe site-ul nostru un link cu oficiul lor de turism. Pornind de la această idee vom lua legătura în perioada următoare cu toate oraşele cu care suntem înfrăţiţi pentru a le promova pe site-urile lor oficiale şi vice-versa. Având în vedere că în anul următor, prin CNIPT, ne dorim cel puţin două conferinţe în domeniu a se organiza la Târgu-Jiu: una este o conferinţă a blogger-ilor din turism pentru că au prins o mare dimensiune, sunt oameni care umblă foarte mult în ţară, şi nu s-a întâmplat niciodată ca cineva să-i invite la un loc, să le ceară punctul de vedere şi ei să ne înveţe şi să ne facă recomandări privind promovarea sau eventuale parteneriate; o altă conferinţă va fi cu reprezentanţii centrelor naţionale de informare turistică din România la Târgu-Jiu. La ambele evenimente vrem să participe proprietarii de pensiuni, hoteluri, restaurante, operatorii de turism din judeţul Gorj pentru a primi consultanţă, răspunsuri la anumite întrebări pe care le au, pentru a gândi împreună nişte pachete turistice”.

Izabella Molnar