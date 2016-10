Tinerii voluntari, îndrumaţi prin intermediul unei publicaţii

Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Durabilă lansează Publicaţia de tineret Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat şi S.E.V. – „Voluntariat pentru Tine(RI)” – V4YOU, realizat in cadrul proiectului de tineret – A.C.T.I.V.E. – “Asociativitate Civică a Tinerilor prin Implicare Voluntara Esenţială”.

Publicaţia de tineret Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat şi S.E.V. – „Voluntariat pentru Tine(RI)” – V4YOU, după cum se înţelege şi din denumire, are rolul de a îndruma şi ghida tinerii şi ONG-urile de tineret în nevoile individuale, oferind o diversitate de resurse informaţionale de tineret, voluntariat şi culturale. Totodată, oferă informaţii de bază, sfaturi, contacte, adrese directe şi legături online pentru a obţine informaţii complete de tineret, voluntariat şi culturale. Prin intermediul Publicaţiei de tineret Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat şi S.E.V. – „Voluntariat pentru Tine(RI)” – V4YOU, Asociația Regională pentru Dezvoltare Durabila încearcă să vină în sprijinul tinerilor cu o soluţie aproape completa vizavi de nevoile şi oportunităţile tinerilor, ONG-urilor de tineret şi instituţiilor responsabile in mod direct în lucrul cu tinerii.

Partenerii ONG din cadrul proiectului de tineret A.C.T.I.V.E.- “Asociativitate Civică a Tinerilor prin Implicare Voluntara Esenţială” sunt: Asociaţia „Semănătorul Tismana”, Asociaţia Liberă Iniţiativă şi Antreprenoriat Tismana, Asociaţia Dorna Tismana.

Ghidul „Voluntariat pentru Tine(RI)” – V4YOU se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, din Gorj, în special din Ţicleni şi Tismana. În concluzie, utilitatea Publicaţiei de tineret Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat si S.E.V. – „Voluntariat pentru Tine(RI)” – V4YOU se remarcă prin accesul direct la informaţii utile diversificate şi practice, tematice de voluntariat şi S.E.V disponibile şi accesibile într-un singur loc şi compilate în mai multe tipuri de produse informative tematice de voluntariat şi S.E.V, ghid format electronic interactiv, format tipărit, şi alte tipuri de produse informative cum ar fi fise informative tematice de voluntariat, flyere etc. , toate acestea fiind concepute pentru a multiplica în mod direct şi indirect informaţiile utile în rândul cât mai multor tineri beneficiari finali.

I.M.