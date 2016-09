Tot mai multe cazuri de cancer la sân, în Gorj

Mii de persoane din judeţul nostru se regăsesc în statisticile Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), având o formă de cancer. Cele mai răspândite forme de cancer sunt în rândul femeilor, 1.120 gorjence suferind de cancer la sân, alte 828 rămânând în evidenţa DSP cu cancer de col uterin. Din păcate, statisticile arată o înmulţire alarmantă a cazurilor de cancer.

Cancerul afectează mii de persoane numai la nivelul judeţului nostru. Boala apare ca urmare a diviziunii necontrolate a anumitor celule cu caracteristici aparte, determinând astfel apariţia unei mase tumorale. Aceste celule de la care porneşte diviziunea necontrolată au denumirea de celule primare. Dintre celulele primare ce formează tumora se pot desprinde celule care pot intra în circulaţie însămânţând alte zone şi dând naştere unor tumori secundare, denumite metastaze. Celulele tumorilor metastatice păstrează tipul celulelor primare din tumorile de provenienţă.

1.120 gorjence, diagnosticate cu cancer la sân

De la an la an, numărul cazurilor de cancer creşte într-un mod alarmant. “Statistic vorbind, cele mai frecvente tipuri de cancer sunt cele de sân, col uterin sau cancer bronhopulmonar. În total, sunt 828 cazuri de cancer de col uterin şi 1.120 cazuri de cancer la sân.

Numărul persoanelor diagnosticate cu cancer a continuat să crească şi în acest an; spre exemplu, pe parcursul trimestrului II rămânând în evidenţe 1.120 femei cu cancer la sân, 19 fiind cazuri nou confirmate”, a explicat Elena Piţian, purtător de cuvânt al DSP Gorj.

Cancerul mamar este o afecţiune în care celulele care alcătuiesc sânii, încep să crească anormal într-o manieră necontrolată. Acesta este cel mai frecvent tip de cancer la femei.

M.S.