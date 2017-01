Trei tineri liceeni din Târgu-Jiu, invitați să-și spună părerea cu privire la viitorul Europei

Trei tineri din Târgu-Jiu, elevi ai Colegiului Economic “Virgil Madgearu” din municipiu, vor avea ocazia să-și spună părerea despre viitorul Europei în cadrul Adunării tinerilor, organizată în cadrul manifestării Your Europe, Your Say (“Europa ta, părerea ta!”), ce se va desfășura la sfârșitul lunii martie.

Comitetul Economic și Social European (CESE) a selecționat Colegiul Economic “Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu pentru a participa la ediția 2017 a manifestării Your Europe Your Say (YEYS), adunarea anuală a tinerilor organizată de Comitet, unde se vor purta dezbateri pe tema principalelor provocări cu care se confruntă Europa. Dintre cele peste 680 de candidaturi primite, au fost selectate 33 de școli – câte una din fiecare stat membru al UE și din cele 5 țări candidate (Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia) – printr-o tragere la sorți. Ediția 2017 a manifestării Your Europe, Your Say, organizată în acest an aniversar, în care se împlinesc 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, le va oferi tinerilor prilejul de a propune soluții principalelor provocări politice cu care se confruntă Europa. Fiecare școală va trimite la Bruxelles o delegație alcătuită din trei elevi cu vârsta cuprinsă între 16 și 17 ani și un profesor, pentru a lua parte la sesiunea plenară pentru tineret din 30 și 31 martie. Cei trei elevi vor fi selectați până la sfârșitul lunii ianuarie. În cadrul întâlnirii din martie, participanții vor dezbate provocările politice cu care se confruntă UE, vor participa la un vot și își vor propune propriile soluții. Pregătirile pentru YEYS vor demara la începutul anului 2017, cu câte o vizită a unui membru al CESE din fiecare țară în școala selecționată din țara respectivă, pentru a-i ajuta pe elevi să se pregătească pentru sesiunea plenară pentru tineret, prezentându-le CESE și explicându-le în ce constă rolul acestuia în procesul decizional al UE. Prin această inițiativă, CESE, care constituie vocea societății civile, dorește să se asigure că opiniile, experiențele și ideile generației mai tinere se vor face auzite în procesul de elaborare a politicilor UE.

R.L.