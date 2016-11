UATTA Motru pregătită de iarnă!

Că municipiul Motru trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, nu este o ştire de senzaţie, ci doar o realitate evidentă, dat fiind faptul că oraşul este monoindustrial, iar mineritul este în impas aşa cum cu toţii o ştim. Cu toate acestea, acum în prag de iarnă, în apartamentele din Motru este cald și bine. Contrar zvonurilor că Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă a municipiului Motru are probleme în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii în această perioadă, la Motru există o mână de oameni care lasă deoparte orice interes politic ori de altă natură, spre a fi în slujba şi pentru binele cetăţeanului. Uzina a găsit sprijin la Consiliul Local Motru şi chiar de la pornire, din sfârşitul lunii octombrie, furnizează agent termic şi apă caldă menajeră în regim permanent. Motrenii nu au de suferit aşa cum se întâmplă la doi paşi de noi, la Drobeta Turnu Severin, unde un oraş întreg beneficiază de apă caldă și căldură doar de câteva zile și asta la temperaturi modeste. La Motru, problema prioritară a unităţii de alimentare cu apă caldă şi agent termic rămâne aceea de a recupera debitele de la populaţie, sumă care depășeşte esenţial datoria UATAA către CEO. Chiar şi cu aceste dificultăţi financiare, UATAA are importante resurse pentru a menţine la cotele cerute furnizarea agentului termic şi a apei calde menajere, cât şi pentru executarea lucrărilor pentru întreţinere şi revizie a instalaţiilor pe timp de vară. Sunt de apreciat și eforturile administratorului special, care susținut de consiliul local și consiliul județean, a făcut numeroase demersuri pentru obținerea unui ajutor de stat ca și în anii anteriori, bani necesari achiziționării de combustibili. Am găsit înțelegere la București, ne-a declarat Eugen Corcoață, și sper ca rectificarea bugetară din această săptămână să fie pe plus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, astfel încât Motru, dar și alte centrale termice din țară aflate în dificultate să beneficieze de susținere financiară. Până atunci colectivul de oameni de la UATAA muncește cu rezultate bune cu consumuri reduse de combustibili a căror achiziție se face cu plata în avans, astfel încât căldura și apa caldă să nu lipsească din nicio casă. Important este ca fiecare om al acestui oraş să realizeze că sumele datorate centralei termice trebuie plătite, ca să preîntâmpinăm o situaţie de criză, ca la vecinii noştri mehedinţeni.

C.P.