Ultima conferinţă de presă pentru primarul Cârciumaru

Sfârşitul anului 2016 a fost marcat, miercuri, la Primăria Municipiului Târgu-Jiu, în cadrul ultimei conferinţe de presă din anul curent. Colindători de la Şcoala Populară de Artă au călcat pragul administraţiei locale târgujiene pentru a-i colinda pe reprezentanţii mass-media.

Primăria Târgu-Jiu a organizat, ieri, ultima conferinţă de presă din anul 2016. În cadrul acesteia, edilul Florin Cârciumaru a amintit despre măsurile ce se iau în aceste zile premergătoare sărbătorilor de iarnă la nivel de municipiu din punct de vedere al siguranţei circulaţiei: “Noi am avut diferite întâlniri cu instituţiile, societăţile care să vegheze în această perioadă ca la nivel de municipiu să avem parte de o fluidizare a circulaţiei, să avem parte de o aprovizionare cu produse de calitate şi ca totul să meargă ca pe roate este nevoie şi de instituţii care să asigure ordinea publică din acest oraş. Deja oraşul a intrat în atmosferă de sărbătoare, cu paşii cu care ne apropiem de Crăciun şi de Anul Nou, avem aglomeraţie pietonală, de circulaţie şi acest lucru este foarte bun înseamnă că populaţia are bani şi merge spre diferite puncte din oraş pentru aprovizionarea celor necesare pentru sărbători. Sper că aşa cum de-a lungul celor 16 ani de activitate condusă de mine la nivel de municipiu n-au fost evenimente deosebite în această perioadă, sunt sigur că şi în timpul care a mai rămas până la Crăciun, până la Anul Nou nu vor fi evenimente deosebite”.

Rămas-bun…

Totodată, întâlnirea de ieri cu mass-media locală a fost ultima pe care Florin Cârciumaru a susţinut-o în calitate de primar de Târgu-Jiu. Acesta va renunţa în numai câteva zile la funcţia de edil pentru cea de senator în Parlamentul României. “Având în vedere că este ultima conferinţă de presă din acest an şi având în vedere că este şi ultima pe care o organizez şi o susţin în calitate de primar, nu pot decât să vă mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o timp de peste 16 ani. A fost o colaborare constructivă, care a scos în evidenţă activitatea mea ca primar, a instituţiei, dar şi activitatea dumneavoastră. Împreună, consider că am făcut ceva pentru acest oraş timp de 16 ani de zile. Spun că este ultima conferinţă de presă în calitate de primar pentru că prin votul dat în data de 11 decembrie am obţinut numărul de voturi necesar pentru a merge în Senatul României. Sunt păreri şi păreri, dar eu personal am hotărât că este bine să mă opresc aici în ceea ce priveşte funcţia de primar şi să merg mai departe. Este o nouă provocare pentru mine. Consider că după atâţia ani de zile în activitatea de producţie, cât şi în cea politică şi cea din administraţie, am o experienţă suficientă ca să fac faţă poziţiei de senator şi să fac multe. alături de ceilalţi parlamentari de Gorj. Vreau să constitui cu parlamentarii gorjeni o echipă care să lucreze cu adevărat pentru judeţul Gorj, pentru oraşul Târgu-Jiu, să constituim o echipă care să fie unită fără să ţinem cont de culoarea politică. În momentul în care mergi în Parlament, trebuie să uiţi că reprezinţi un partid sau altul şi, acolo, menirea ta este să te lupţi pentru interesele judeţului. Poate că de multe ori v-am supărat ori m-aţi supărat, dar, până la urmă, toţi am fost corecţi. Eu mi-am făcut datoria faţă de oraş, voi faţă de meseria pe care aţi îmbrăţişat-o şi cei care au câştigat au fost cetăţenii şi acest oraş”, li s-a adresat Florin Cârciumaru jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de bilanţ.

Izabella Molnar