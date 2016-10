Ultima zi de înscriere în competiția pentru bursele FLEX

Astăzi este ultima zi în care liceenii ce doresc să studieze gratuit timp de un an în Statele Unite ale Americii mai pot aplica pentru o bursă în cadrul programului FLEX, finanțat de Guvernul SUA.

Pentru a putea participa la competiția pentru bursele FLEX, aplicanții trebuie să îndeplinească anumite condiții de eligibilitate. Mai exact, aceștia trebuie să fie născuți în intervalul 1 ianuarie 2000- 15 iulie 2002 și să fie elevi în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a la momentul trimiterii aplicației, să aibă o situație academică bună sau excelentă (nu există o medie minimă obligatorie cerută de program), să fi studiat anterior limba engleză și să demonstreze abilități de folosire a limbii engleze la momentul aplicației, să îndeplinească criteriile privind obținerea vizei SUA ce pot fi verificate online, să fie cetățeni români și să poată obține un pașaport în țara de origine, să nu fi stat în SUA pentru 3 sau mai multe luni în ultimii 5 ani și să nu fi emigrat deja în SUA ori să plănuiască să emigreze. Data limită pentru completarea si trimiterea aplicației online este 18 octombrie 2016, orele 23:59. Rezultatele finale ale selecției vor fi anunțate în perioada aprilie – mai 2017. Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992. Acest program de burse este finanțat în totalitate de către Guvernul Statelor Unite și administrat de Biroul Educațional și Cultural (ECA) din cadrul Departamentului de Stat, cu finanțare de la Congresul SUA. În cei 24 de ani de existență programul a oferit burse pentru peste 24.000 de liceeni din Europa, Eurasia și Asia Centrală. Programul presupune un an întreg de schimb de experiență pentru tinerii liceeni, în Statele Unite ale Americii. Obiectivul programului este să promoveze înțelegerea reciprocă între cetățenii Statelor Unite și țările din regiune, pentru ca liceenii să învețe mai multe despre SUA și să le prezinte americanilor țările lor de origine. Fiecare bursier va locui timp de un an de zile ca membru al unei familii americane și va studia într-un liceu american.

Bursa FLEX acoperă călătoria dus-întors, alocația de 125$/lună pentru a-i ajuta pe studenți să participe în activități sociale și să își achiziționeze anumite bunuri personale, plasarea, timp de 1 an, în cadrul unei familii gazdă din SUA, selectată și monitorizată atent, care le va oferi cele trei mese pe zi, înscrierea într-un liceu american, activități de orientare și consiliere inclusiv pregătire ante-program și post-program, activități ce se derulează în comunitățile locale din Statele Unite, asigurare medicală, mai puțin asigurare pentru condiții de boală pre-existente și pentru probleme dentare și taxa pentru obținerea vizei SUA. Programul FLEX este un program recunoscut de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Anul de liceu urmat în SUA va fi recunoscut la întoarcerea în România. Conform reglementărilor în vigoare, disponibile și pe site-ul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, elevilor li se va recunoaște anul de liceu urmat în SUA, echivalarea făcându-se în bloc și nu materie per materie. Elevul trebuie să obțină notă de trecere în SUA pentru a fi considerat că a absolvit anul de liceu și în România.

Roxana Lupu