Un nou caz de trichineloză în Gorj

Cel de-al doilea caz de trichineloză raportat în Gorj în cursul acestui an a fost depistat pozitiv, zilele trecute, la un porc mistreţ împuşcat în zona Godineşti – Ciuperceni, în Fondul de Vânătoare Boboieşti.

Conducerea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj a făcut public raportul de control pe ultima săptămână, prilej cu care a anunţat şi depistarea celui de-al doilea caz din acest an de infectare cu trichineloză. “Am pus sub sechestre şi trimis spre distrugere 41 kilograme de carcasă mistreţ la un animal împuşcat în zona Godineşti–Ciuperceni, aparţinând Fondului de vânătoare Boboieşti. Porcul mistreţ a fost depistat cu Trichinella spp. Acesta a fost cel de-al doilea caz din cursul acestui an. Primul caz depistat pozitiv a fost declarat în luna august la un porc mistreţ din zona Slivileşti. Şi în acel caz, carnea a fost distrusă”, a declarat Nicolae Călescu, şeful DSVSA Gorj.

Amenzi de mii de lei

Tot în cadrul acţiunilor derulate săptămâna trecută, echipele DSVSA Gorj au efectuat inspecţii în sectorul alimentar şi al sănătăţii animalelor, în unităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate în localităţile: Târgu-Jiu, Turcineşti, Bumbeşti-Jiu, Drăguţeşti, Rovinari, Bâlteni, Negomir, Ţicleni, Târgu-Cărbunești, Berleşti, Târgu-Logreşti, Prigoria, Bengești-Ciocadia, Novaci, Baia de Fier, Alimpești, Câlnic, Peştişani, Ciuperceni, Padeș, Godineşti, Glogova, Cătunele, Mătăsari, Motru, Dragotești, Slivileşti, Samarineşti, Văgiuleşti, Turceni, Brăneşti, Plopşoru, Țânțăreni, Cruşeţ, Stoina, Aninoasa. Controalele au fost demarate în vederea verificării conformităţii cu cerinţele legislaţiei sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, în toate etapele de recepţie, manipulare, depozitare, prelucrare primară, preparare, procesare, desfacere, transport şi valorificare a produselor alimentare, precum şi în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor.

“În timpul controalelor organizate în această perioadă au fost constatate abateri de la respectarea legislaţiei sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, care au fost sancţionate prin aplicarea a 6 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 5.000 de lei, conform H.G. nr. 984/2005, cu modificările şi completările ulterioare: o amendă de 2.000 de lei la un magazin alimentar din Negomir pentru funcţionarea fără document sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; o amendă de 600 de lei la un magazin alimentar din Negomir pentru încălcarea normelor privind manipularea produselor alimentare – expunerea peştelui în vecinătatea îngheţatei, a cărnii de pasăre în lăzi neigienizate, comercializarea produselor vrac fără echipament de protecţie (mânuşi); o amendă de 600 de lei la un magazin alimentar din Negomir pentru nesectorizarea cărnii de pasăre la depozitarea frigorifică (pulpe de pasăre congelate alături de peşte congelat); o alta de 600 de lei la un magazin alimentar din Berleşti pentru depozitarea legumelor direct pe paviment (ceapă, morcovi, cartofi); două amenzi de 600 de lei la două magazine alimentare din Negomir şi Slivileşti, pentru comercializarea produselor alimentare cu manipularea acestora fără echipament de protecţie sanitară (mânuşi)”, a mai spus directorul executiv al DSVSA Gorj.

Izabella Molnar