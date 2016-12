Zeci de elevi de la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu”, în vizită la Parlamentul European

Coordonaţi de cadrele didactice Ionela Paşek şi Cornelia Popescu, 34 de elevi şi foşti elevi ai Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu au vizitat Parlamentul European, în perioadele 3-8 noiembrie și 19-23 noiembrie. Deplasările la Bruxelles s-au făcut în cadrul proiectului „Closer to Europe. I am EU”.

Proiectul “Closer to Europe. I am EU” se desfăşoară în perioada 01.10.2016 – 01.08.2017. Inițierea și coordonarea proiectului se realizează de către Young Partners for Civil Society Development Association, al cărei președinte este un fost elev al Şcolii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de conștientizare al tinerilor din România referitor la politicile și activitățile Parlamentului European. Prin intermediul acestui proiect se urmărește implicarea unui număr de aproximativ 500 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14-30 de ani în activități implementate cu scopul de a crește vizibilitatea Parlamentului European, a rolului acestuia în procesul decizional la nivel regional. Totodată, proiectul își propune creșterea gradului de conștientizare al importanței participării cetățenilor locali la alegerile europene în rândul tinerilor.

34 de elevi târgujieni, în vizită la Bruxelles

În cadrul proiectului “Closer to Europe. I am EU”, 34 de copii, împărţiţi în două grupuri de elevi și foști elevi ai școlii, s-au deplasat la Bruxelles, în două perioade: 3-8 noiembrie 2016; 19-23 noiembrie 2016. Ei au fost coordonaţi de cadrele didactice Ionela Pașek și Cornelia Popescu. Pe lângă vizitele la Parlamentul European, elevii s-au bucurat şi de excursii în Gent, Bruges și Luxemburg. „Vizita la Parlamentul European a fost foarte interesantă şi utilă, a adus multe informaţii elevilor noştri şi le-a deschis noi orizonturi pentru viitor”, a declarat prof. Ionela Paşek.

Elevii au fost impresionaţi de deplasarea la Bruxelles, Miruna Garcea mărturisind că „această vizită la Parlamentul European a fost un vis îndeplinit. De multe ori mă întrebam cine lucrează acolo, ce studii trebuie, ce limbi străine trebuie să ştii, ce este Parlamentul Europei. Pot spune că, după excursie, destinele unor copii se pot schimba”. Lărgeanu Sînziana, o altă elevă din grupul care s-a deplasat la Bruxelles a precizat: ,,pe mine m-a impresionat arhitectura clădirii, foarte potrivită pentru o instituție de acest fel, vigilența măsurilor de securitate chiar dacă era vorba doar de niște copii și felul în care am fost primiți și informați de către doamna care ne-a fost ghid. Informațiile mi-au fost utile pentru a înțelege cum funcționează și care este rolul Parlamentului European”.

Obiectivele proiectului “Closer to Europe. I am EU”

Prin intermediul proiectului “Closer to Europe. I am EU” se urmăreşte facilitarea accesului a peste 500 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani, din România, la informații referitoare la instituțiile europene dar și cu privire la mecanismul de luare a deciziilor prin organizarea de vizite și workshopuri cu teme centrate pe politicile și valorile Uniunii Europene și a Parlamentului European. De asemenea, un alt obiectiv al proiectului vizează acumularea de noi informații cu privire la procesul legislativ și la importanța actelor emise de către Parlamentul European, precum și conexiunile dintre instituțiile Uniunii Europene; Proiectul “Closer to Europe. I am EU” îşi propune şi informarea și stimularea interesului altor tineri cu privire la valorile și principiile pe care le împărtășesc cetățenii Uniunii Europene, democrația parlamentară europeană și modalitățile de implicare în viața comunității: modul de funcționare a instituțiilor Uniunii Europene și conexiunile dintre acestea; procesul decizional la nivel european și în Parlamentul European; modalități de implicare a cetățenilor în societate; democrație europeană și principalele valori europene.

Minodora Sucea