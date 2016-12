Ziua Porţilor Deschise, la AJOFM Gorj

În data de 10 decembrie 2016, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a aniversat 18 ani de la înfiinţare, moment care a pus bazele unei instituţii orientate către piaţa muncii care, de-a lungul timpului, a parcurs diferite etape de transformare şi dezvoltare, în demersul său de a se adapta noilor cerinţe şi realităţi ale societăţii româneşti.

ANOFM funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi are rolul de a pune în aplicare politicile şi strategiile guvernamentale privind ocuparea forţei de muncă. ANOFM este Serviciu Public de Ocupare (SPO), instituţie comună tuturor statelor membre ale Uniunii Europene şi reprezintă un instrument profesionist, folosit cu încredere de toţi cei care doresc să intre pe piaţa muncii sau să evolueze în cadrul acesteia. În acest cadru, modernizarea instituţiei, oferirea serviciilor de calitate prin creşterea numărului persoanelor angajate şi diminuarea numărului şomerilor sunt deziderate urmărite în activitatea desfăşurată în cadrul AJOFM Gorj. Şi în acest an, AJOFM Gorj a venit în întâmpinarea solicitărilor de forţă de muncă, primite din partea angajatorilor, prin organizarea de burse ale locurilor de muncă pentru meserii în diferite ramuri de activitate

Sub egida Zilei ANOFM, AJOFM Gorj organizează astăzi, 12 decembrie, evenimentul “Ziua Porţilor Deschise”. “În acest sens, adresăm invitaţia persoanelor interesate de organizarea şi funcţionarea AJOFM Gorj de a veni la sediul instituţiei noastre din Târgu-Jiu, str. Lt. Col. D. Petrescu, nr. 1. Obiectivele acestei iniţiative sunt de a realiza un contact cu un număr cât mai mare de angajatori şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi nu numai, de a întreţine un dialog constructiv în vederea creşterii gradului de conştientizare a problemelor legate de ocuparea forţei de muncă”, a transmis directorul executiv al AJOFM Gorj, Romeo Chiriac.

Izabella Molnar