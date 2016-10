A înviat Lazar! Pandurii s-a chinuit pentru un punct la Chiajna

Deşi au fost învinşi la penaltiuri în meciul din Cupa Ligii disputat la Chiajna, pandurii porneau favoriţi în partida de la Concordia. Lotul mai experimentat al gorjenilor şi dorinţa de revanşă după ultimele rezultate ar fi fost argumentele trupei noastre în deplasarea de la Concordia. Pandurii a contat însă doar în prima repriză şi se poate considera norocoasă după cascada de ocazii pe care au avut-o gazdele.

Filmul meciului

Aşa cum a anunţat de la mijlocul săptămânii trecute, antrenorul Petre Grigoraş a mers în continuare pe mâna lui Lazar, în ciuda gafei incredibile din partida cu Viitorul. Cine ar fi crezut că avea să fie cea mai inspirată decizie a tehnicianului… Totuşi, Pandurii a început jocul în atac, iar, după numai 3 minute, Ţucudean l-a testat pe Bălgrădean din afara careului. În minutul 28, Munteanu şi-a încercat norocul de la distanţă, dar “voleul” său a trecut pe lângă poarta gazdelor. Tot gorjenii au fost mai insistenţi, dar nici incursiunea lui Grecu(35`), nici lovitura de cap a lui Vasiljevic (37`) nu au avut rezultat pe tabelă. Deşi părea că meciul merge într-o singură direcţie, amfitrionii au înclinat terenul spre poarta adversă în ultimele minute. Cea mai mare ocazie a primei părţi a fost irosită de Concordia, când Bucurică, venit de pe flanc, a lovit transversala (39`). Tot echipa lui Săndoi a început mai bine şi repriza secundă, iar şutul lui Grădinaru a trecut puţin peste poartă (`49). Pandurii a dat replica două minute mai târziu, dar Herea nu a reuşit să lovească balonul corect din 8 metri. Lazar a avut o intervenţie senzaţională în minutul 54, când a scos mingea lui Buleică, rămas singur după erori mari în defensiva gorjenilor. O altă paradă de excepţie a lui Lazar a avut loc în minutul 65, când portarul Pandurilor a parat lovitura de cap a lui Constantinescu din numai 2 metri de poartă. Letargia din ofensiva Pandurilor l-a făcut pe Grigoraş să-l scoată pe Antal şi să-l introducă pe Valentin Alexandru. Degeaba… Concordia a trecut din nou pe lângă deschiderea scorului când eforurile lui Roşu şi Pena au fost blocate de Vasiljevic şi Lazar (79`). Piţian a mai scos un gol ca şi făcut în minutul 84. Peste numai un minut, Obodo a fost eliminat după ce a văzut al doilea galben, dar gorjenii au plecat acasă cu un punct.

Petre Grigoraş: “Am fost norocoși să plecăm cu un egal de la Chiajna, pentru că au avut pe final două situații de a înscrie și puteam să pierdem, a fost și o eliminare. Una peste alta, trebuie să fim mulțumiți de acest punct, după două înfrângeri consecutive. E un teren care nu le convine jucătorilor și pe care se câștigă mai greu. E un punct muncit și îi felicit pe jucători pentru atitudine, chiar dacă nu am avut un joc prea bun.Trecem prin momente grele și din alte puncte de vedere și noi și jucătorii am ajuns cam la limita răbdării cu situația delicată care există la club. Săptămâna aceasta așteptăm niște răspunsuri, să vedem cum se va rezolva, pentru că deja a trecut mult și orice are o limită. Nu știu cum o să mai fac să îi motivez pe jucători, sau să îi fac să se prezinte la antrenament și să dea randament. Nu știu dacă cuvântul grevă e cel mai potrivit, dar e clar că se va lua atitudine. Am reușit să îi motivez până acum, dar va fi foarte greu, de acum înainte”.

David Lazar: “Am avut două-trei intervenții bune, dar cel mai mult contează că am obținut un punct. La fiecare meci iese în evidență unul dintre noi. Suntem o echipă şi ne ajutăm unii pe alţi, asta contează cel mai mult. Când greşeşti, eşti conştient, accepţi orice, ridici capul şi mergi mai departe. Sperăm cu acest egal să fi depăşit momentul slab. M-a motivat pozitiv greșeala din meciul trecut”.

Emil Săndoi: “Eu zic că după o primă repriză în care Pandurii a avut o posesie mai bună, iar noi o bară, în a doua, am dominat categoric și ne-am creat o sumedenie de ocazii de-a marca. Din păcate, avem o problemă la finalizare, dar vreau să-i felicit pe jucători pentru evoluție. Îmi pare rău pentru Constantinescu că nu a înscris, a avut o ocazie clară de-a înscrie, dar Lazar a avut un reflex deosebit cum a mai avut în câteva situații. Dacă am jucat cu Cristescu și Constantinescu am jucat pe cartea atacului, chiar am jucat și în sistem 4-4-2, sunt mulțumit de evoluție, mai puțin finalizarea”.

Concordia Chiajna – Pandurii Târgu Jiu 0-0

Concordia: Bălgrădean – Bărboianu, Albu, Melinte, Bucurică – Feussi, R. Costin (Asanache 90+4`), Grădinaru, Buleică (Roşu 78`) – Cristescu, Constantinescu (Pena 78`). Antrenor: Emil Săndoi.

Pandurii: Lazar – Pleaşcă, Vasiljevic, Piţian, Grecu – Sânmărtean, Obodo – Munteanu (Antal 73`), Antal (Alexandru 68`), Herea – Ţucudean (Bunoza 87`). Antrenor: Petre Grigoraş.

Cartonaşe galbene: Costin 3` / Sânmărtean 25`, Obodo 40`, Obodo 85`.

Cartonaşe roşii: / Obodo 85`.

Arbitri: Iulian Călin, Gabriel Bârjac, George Florin Neacşu; rezervă: Florin Miron.

Observatori: Stan Prodan, Romulus Chihaia.

Stadion: „Concordia”, Chiajna

CLASAMENT LIGA I

# Echipa M V E I Golaveraj Puncte

1 FC Steaua Bucuresti 11 8 2 1 17-8 26

2 CS U Craiova 11 6 2 3 15-11 20

3 F.C. Viitorul 11 6 2 3 14-11 20

4 F.C. Botosani 11 6 1 4 20-13 19

5 Dinamo Bucuresti 11 4 4 3 17-12 16

6 Pandurii Tg. Jiu 11 4 4 3 12-9 16

7 Gaz Metan Medias 11 4 4 3 12-12 16

8 CFR 1907 Cluj 11 5 5 1 21-9 14*

9 CSM Poli Iași 11 3 3 5 11-12 12

10 Concordia 11 3 3 5 5-12 12

11 FC Voluntari 11 3 2 6 16-18 11

12 Astra Giurgiu 11 3 2 6 10-17 11

13 ASA Tirgu Mures 11 2 0 9 9-22 0**

14 Poli Timișoara 11 2 2 7 10-23 -6***

Cătălin Pasăre