Accidentările, decisive în înfrângerea UCB-iştilor

Handbaliştii de la Tg-Jiu au suferit cea de-a doua înfrângere consecutivă în Liga I. Formaţia CSU Constantin Brâncuşi a pierdut “acasă” confruntarea cu CSU CNOT Braşov, scor 26-28. Din nefericire, accidentările s-au dovedit a fi hotărâtoare în soarta meciului, 3 jucători ai gazdelor având probleme medicale. “A fost un meci greu, aşa cum aniticipam. Am jucat cu Centrul Naţional de Tineret, o echipă cu talie bună. Din păcate, accidentările pe care le-am avut au cântărit foarte mult, s-a văzut că nu am putut să trecem peste. Am avut cei mai importanţi jucători accidentaţi. În partea stângă, la ceea ce spusesem, Constantina şi Zamfira, a intervenit şi accidentarea lui Alex Mănescu, care nu a putut să joace decât 5 minute în prima repriză şi 10 minute în partea a doua. A avut un junghi intercostal care nu l-a lăsat să evolueze”, a declarat antrenorul formaţiei noastre, Adrian Gorun.

Acesta a spus că echipa sa îşi propune mai multe succese în viitoarele runde, pentru a anula meciul pierdut acasă. “Ne încurcă această înfrângere, dar noi sperăm să recuperăm în altă parte. Craiova a câştigat la Braşov, noi trebuie să mergem să câştigăm la Craiova, şi atunci reechilibrăm balanţă pentru obiectivul pe care ni l-am propus. Acum avem meci la Academia Minaur, unde vrem să mergem să câştigăm. Apoi avem acasă cu Clujul. Ar trebui să legăm, în următoarele 3 jocuri, 3 victorii şi atunci suntem în grafic”, a precizat Gorun.

Lotul subţire pe care îl au gorjenii la dispoziţie s-a văzut la ultimul meci de pe teren propriu. Cu toate acestea, tehnicianul de la UCB a recunoscut că este foarte greu să mai vină jucători. ”Ţinând cont de situaţia financiară care nu e grozăvă la echipă în acest moment, nu ştiu dacă reuşim să mai luăm altceva. Jucători care doresc să joace la această echipă ar fi, dar fără salariu nimeni nu este dispus să vină să cheltuiască din buzunar la Tg-Jiu”, a mai spus Gorun.

