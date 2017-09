Actori şi impostori! Invincibilitatea Craiovei, “furată” în Ardeal

CFR Cluj şi-a făcut echipă de titlu, iar controversele sunt pe măsură. Cât timp ardelenii au fost în insolvenţă, cavalerii fluierului n-au deranjat pe nimeni, dar vremurile bune au revenit. Universitatea Craiova a fost învinsă în Gruia de talentul actoricesc al lui Petrescu şi, bineînţeles, de arbitrii. Vâlceanul Adrian Comănescu, şi mai iscusiţii tuşieri, au distrus un meci ce putea fi spectaculos. Ca într-o piesă prost regizată, gazdele au avut ceva de comentat la orice fault banal, la orice posesie pierdută. Ba mai mult, antrenorul Dan Petrescu a fost eliminat pentru proteste, la o fază în care jucătorul său, Mureşan, l-a umplut de sânge pe Screciu. Comedia s-a transformat însă în tragedie în minutul 37, când centralul Comănescu a făcut “dreptate” şi a acordat uşor un penalti pentru clujeni, iar la indicaţiile arbitrilor de tuşă a dictat tardiv o eliminare la Tiago Ferreira. Culio a marcat de la punctul cu var (`40), însă juveţii puteau egala după doar două minute, când Mitriţă a trimis o ghiulea în transversală. Evident, în 10 oameni, Craiova a avut şanse minime în repriza secundă, deşi oaspeţii s-au descurcat admirabil în inferioritate numerică. Din nefericire, unul dintre remarcaţii oltenilor, Nicolai Calancea, a scăpat inexplicabil o minge ce părea banală, iar Balde a dublat avantajul feroviarilor (`64). În minutul 80, centralul a dictat uşor un penalti şi pentru Universitatea, la o fază în care Burlacu s-a ciocnit cu Vincius. Gustavo a transformat, iar doljenii au ratat o şansă uriaşă pe final (`90+4), când Bancu a lovit bara. Craiova a suferit astfel prima înfrângere din campionat, una nedreaptă, şi care alimentează mitul că în Gruia se arbitrează într-o singură direcţie.

Petrescu, singurul specialist în fotbal!

Unii dintre cei mai valoroşi arbitrii pe care i-a avut România, Ion Crăciunescu şi Adrian Porumboiu, “au desfiinţat” penaltiul lui Comănescu şi eliminarea care a schimbat soarta jocului. “Eu nu acordam niciodată penalti la această fază. La un duel pentru minge în careu nu se dă roșu, doar în afara careului dacă e ultimul apărător. Cartonașul roșu arătat lui Ferreira nu se justifică“, a declarat Crăciunescu. “Cum să dai cartonaș roșu, dacă nu a fost penalti?“, a reacționat și Adrian Porumboiu. Antrenorul gazdelor nu a acceptat însă că arbitrajul a schimbat soarta partidei, ba mai mult, s-a autoproclamat singurul cunoscător al fenomenului. “Mulți specialiști, care suferă când câștigă CFR-ul, spun numai minciuni. Ăla este penalti și se acordă cartonaș roșu! După ce am dat gol nu am prea mai jucat bine. Cred că mai bine se juca în 11 contra 11, pentru că era o altă concentrare. Am marcat golul doi și puteam să mai marcăm, după care pe final ați văzut ce penalti au primit ei, să fim serioși, și am riscat chiar să pierdem două puncte importante. Cred că echipa mai bună a câștigat”, a comentat Petrescu.

Mangia: “Credeam că știu regulamentul”

Antrenorul Craiovei, Devis Mangia, a fost ceva mai cumpătat şi a reuşit să-şi stăpânească emoţiile după meci. “Sunt mulțumit de evoluția jucătorilor mei, dar rezultatul nu ne este favorabil și nu-mi place. În ceea ce privește arbitrajul, las la latitudinea dumneavoastră să judecați. Am avut o discuție cu arbitrul la pauză și l-am întrebat despre penaltiul acordat și cartonașul roșu. Credeam că știu regulamentul jocului, dar poate greșesc. Este întotdeauna un moment oportun să învățăm. Meciul a fost extrem de echilibrat și în asemenea partide rezultatul este decis de episoade”, a spus italianul.

CFR Cluj – Universitatea Craiova: 2-1 (1-0)

CFR Cluj: Arlauskis – Manea, Vinicius, A. Mureșan, Camora – Hoban, Culio – Nistor, Deac, Nouvier – Urko Vera (’46, Balde; ’90+2, Omrani). Antrenor: Dan Petrescu.

CS Universitatea Craiova: Calancea – Screciu (’69, Burlacu), Kelic, Ferreira – Martic, Rossi, Zlatinski, Bancu – Gustavo, Băluță (’69, Popov), Mitriță (’78, Mihai Roman). Antrenor: Devis Mangia.

Au arbitrat: Adrian Comănescu – Vasile Marinescu, Mircea Grigoriu.