Adela Bălţoi a câştigat semimaratonul din capitală!

Atleta Clubului Sportiv Pandurii Tg-Jiu, Adela Bălţoi, a reuşit o performanţă foarte bună la Raiffeisen Bank- Maratonul Bucureşti. Bălţoi s-a impus în proba de semimaraton-fete, cu timpul de 01:18:15. Cursa feminină de semimaraton a avut pe podium numai sportive din România, Ingrid Mutter (01:20:16) și Maria Magdalena Velișcu (01:23:08), venind pe locurile 2 şi 3.

“N-am tras prea mult de mine, am avut un coleg pe care l-am lăsat la kilometrul 14, pentru că deja mă plictisisem pur şi simplu. Mi-a plăcut că am stat în faţa kenyencelor toată cursa. Nu a fost o întrecere dificilă. A fost puţin vânt, câteva întoarceri, dar a fost ok, n-am avut probleme. M-am simţit bine, putea să fie şi cea mai mare concurenţă, tot obţineam medalie”, a spus Adela Bălţoi.

Premiile oferite de organizatori la semimaraton au fost de 500 euro (locul I), 400 euro (locul II) și 300 euro (locul III). Peste 14.000 de sportivi au luat parte la întrecerile din weekend.

În cadrul Maratonului de la Bucureşti au concurat şi atleţii înscrişi la Campionatul Naţional de Maraton, iar Ştefan Lupulescu, legitimat la CS Pandurii, a venit pe locul doi. Aşadar, cursa din capitală a fost de bun augur pentru sportivii gorjeni.

Aşa cum era de aşteptat, maratonul bucureştean a fost dominat de atleţii de culoare.

Atletul kenyan James Barmasi Kiptum şi atleta Zeritu Begashaw Wakjira din Ethiopia au câştigat ediţia din acest an. Ocupanții primelor trei poziții, atât la masculin, cât și la feminin, au fost premiați de organizatori cu 2.500 euro (locul I), 1.500 euro (locul II), respectiv 800 euro (locul III).

În cursa masculină de semimaraton s-a impus italianul Marco Macchia.

