Adela Bălţoi, campioană naţională!

Atleta legitimată la CS Pandurii Târgu Jiu Adela Bălţoi s-a încununat campioană naţională la Piteşti. Sportiva antrenată de Viorica Dima a reuşit o victorie de prestigiu în proba de 3.000 de metri obstacole la Campionatul Naţional de Atletism. Gorjeanca a reuşit să termine cursa cu timpul de 10’19”22. Performanţa este cu atât mai mare dacă ne gândim că Adela nu are unde să se pregătească pentru această disciplină. “Cursa a fost foarte frumoasă, am plecat foarte relaxată cu obiectivul să câştig. Mă aşteptam la medalie, nu am pregătit în mod special această probă, deoarece nu avem stadion şi nu am cum să mă antrenez peste obstacole. Momentan mă pregătesc în Parcul Central “Constantin Brâncuşi” şi pe Dealul Târgului”, a declarat sportiva pentru cotidianul “Gorjeanul”. Succesul este şi unul de moral pentru atleta de la Pandurii, care şi-a propus acum obiective şi mai îndrăzneţe. “Îmi doream foarte mult un titlu naţional în acest an, este un progres pentru mine şi în acelaşi timp îmi oferă mult curaj în a ajunge la performanţe mai mari. Îmi doresc ca la Balcaniada de seniori să cobor sub 10 minute la obstacole şi, în septembrie, să prind echipa la europenele de semimaraton. Iubesc această probă, este preferata mea, chiar dacă nu mă avantajează înălțimea, obstacolele le sar fără frică”.