Adina Amzucu a ajuns la Steaua!

Una dintre cele mai valoroase atlete din Gorj şi din ţară, Adina Amzucu, a luat drumul Capitalei. Multiplă medaliată la săritura în înălţime, Adina Amzucu, va activa pentru CSA Steaua. Adina spune că a luat această decizie pentru că nu avea unde să se antreneze. “Am fost sunată de antrenorul Cristian Popescu pentru o posibilă colaborare, imediat după ziua mea de naștere. La Tg-Jiu neavând unde să mă antrenez pentru proba pe care o practic, am văzut această propunere ca pe o oportunitate, şi am zis să încerc. Mai am câteva luni până termin liceul, de asta am şi acceptat să plec mai repede. În 2017, în primul rând, mi-am propus să iau Bac-ul, să intru la Facultate, iar pe plan sportiv am ca obiectiv câștigarea Campionatului Național de Juniori 1”, a dezvăluit Adina pentru “Gorjeanul”. Pe de altă parte, fostul său antrenor, Ion Bură, speră ca atleta să nu fi luat o decizie pripită. “Ea e campioana României, iar Steaua nu mai are niciun sportiv la săritura în înălţime. Ea mai avea 6 luni să termine liceul şi să intre la Facultate.

Eu am decis să plece, să nu facem dublă legitimare. Dacă pleacă, nu-i nicio problemă, să dea Dumnezeu să sară bine. Eu mi-am făcut datoria, a ieşit campioana României de junioare. E foarte bună, talentată, dar mai avea de aşteptat. S-a grăbit, dar noi am fost de acord, pentru că a sărit foarte bine. Steaua nu înseamnă Gigi Becali sau ce e la fotbal. Nu înseamnă că a ajuns la un club senzaţional. Nu mai sunt acele vremuri când Steaua şi Dinamo luau tot ce era mai bun în România”, a spus Bură. “Am plecat fără dublă legitimare, deși eu aș fi vrut să rămân și la CS Pandurii , intenția mea nu era să plec de la club, ci să am unde să mă antrenez. Nu ştiu ce să zic despre ironia de la finalul declaraţiei domnului Bură, dar îi mulţumesc frumos pentru tot!”, a adăugat sportiva.

Cătălin Pasăre