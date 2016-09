Alex Răuţă: “Mai jucăm o etapă, două, trei…”

Fără bani în cont, fără prime şi fără certitudini, fotbaliştii de la Pandurii au tot mai puţină încredere în proiectul de la Tg-Jiu. Pentru moment, jucătorii au decis să nu se gândească decât la performanţele sportive, dar situaţia s-ar putea schimba cât de curând. După George Ţucudean, care spunea că acţionarii mai au răgaz o săptămână pentru a rezolva o parte din probleme, un alt fotbalist al gorjenilor, Alexandru Răuţă, a oferit un ultimatum.

“Nu este o atmosferă foarte bună, nu suntem liniştiţi. Orice jucător care nu are bani la zi nu este liniştit. Avem promisiuni că se vor îndrepta treburile şi totul va merge cum trebuie. Ne-a ţinut Lucică (Lucian Sânmărtean) o şedinţă, am vorbit toţi între noi, suntem o familie unită, nu vom da înapoi chiar dacă avem greutăţi sau dacă lucrurile nu merg. Trebuie să ne vedem de treaba noastră, suntem jucători profesionişti, şi de la Chiajna trebuie să venim cu 3 puncte. Şi anul trecut am avut probleme financiare, chiar mai multe luni, am mai luat nişte prime, ne-au mai <păcălit> cumva, dar şi noi avem familii acasă. Unii au copii, este foarte greu. Mai jucăm o etapă, două, trei… şi vedem ce va fi”, a spus mijlocaşul Pandurilor.

Cătălin Pasăre