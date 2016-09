Alexandru, mâhnit după primele goluri în Liga I: “Am şi uitat că am marcat”

Adus în această vară de la Dunărea Călăraşi, fostul golgheter din Liga a 2-a, Valentin Alexandru, şi-a demonstrat încă o dată instinctul de marcator. Atacantul în vârstă de 24 de ani a lovit de două ori în partida disputată marţi, dar punctele au rămas la Iaşi. Au fost primele goluri în Liga 1 pentru vârful gorjenilor, iar transferul său pare, după o perioadă scurtă de timp, o mutare foarte bună. Alexandru a reuşit să înscrie şi în meciul de Cupa Ligii, disputat la Chiajna, unde a suferit şi o accidentare la umăr. De altfel, antrenorul Petre Grigoraş declara după acea partidă că lovitura suferită de Valentin este una serioasă, şi acesta ar putea fi operat în iarnă. “Dacă se opera acum, era exclus până la finalul turului”, spunea antrenorul. Aşadar, Alexandru va mai juca până la sfârşitul lui 2016, după care, cel mai probabil, va fi nevoit să intre “la cuţit”. După partida de pe Stadionul “Emil Alexandrescu”, marele regret al jucătorului ofensiv de la Pandurii a fost că echipa sa nu a putut beneficia, şi în clasament, după reuşitele sale.

“Ştiam foarte bine ce ne aşteaptă aici, au jucat tot timpul foarte bine acasă. Am avut şi puţină neşansă, din păcate, pentru noi au făcut o partidă foarte bună şi, pe fondul unor greşeli ale noastre, au reuşit să câştige. A fost bine când am marcat, deoarece era un rezultat bun, dar deja la 3-2 am şi uitat că am marcat. Doream să mai marchez o dată, să-mi ajut echipa să obţinem măcar un punct, dar din păcate nu s-a mai putut”, a spus Valentin Alexandru.

Cătălin Pasăre