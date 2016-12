Alionescu a comentat grupa României: “O mare realizare pentru baschetul românesc”

Anul 2017 ar putea fi cel al relansării baschetului gorjean, dar, până atunci, iubitorii fenomenului din Gorj vor fi fără îndoială conectaţi la campionatul european. România este una dintre gazdele Eurobasket 2017, alături de Finlanda, Israel şi Turcia. Grupa C se va juca la Cluj-Napoca, în Sala Polivalentă, iar echipa lui Marcel Ţenter a picat cu Spania, Croația, Cehia, Muntenegru și Ungaria. Fără îndoială, trupa iberică este capul de afiş al extragerii. Spania deține trei titluri europene, cucerite în 2009, 2011 și 2015 şi este medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio. Fostul secund al Energiei, actualul director al CSS Tg-Jiu, Claudiu Alionescu, spune că este un prilej de sărbătoare pentru baschetul autohton. “Am văzut cu bucurie acea grupă în care a fost repartizată România. Să vină Spania, care e campioană mondială, olimpică, europeană, cu echipe de top în Euroligă, să joace la Cluj, este o mare realizare pentru baschetul românesc, în primul rând ca şi imagine. Grupa este şi nu este accesibilă. Croaţia şi Muntenegru sunt echipe foarte puternice, poate Ungaria să fie o echipă mai accesibilă pentru noi, însă până la urmă jucăm acasă”, a spus Alionescu.

Acesta a mai declarat că suporterii ardeleni, şi nu numai, ar putea împinge naţionala de la spate în confruntările tari de la Euro. “Publicul de la Cluj este un public iubitor de baschet şi cunoscător de baschet în acelaşi timp. Am văzut şi în meciul fetelor cu Israelul în care sala a fost aproape plină. Sunt convins că la meciurile de Eurobasket va fi arhiplină, şi eu cred că echipa României ar putea produce o surpriză foarte plăcută în acest campionat. Am încredere mare în antrenor şi în băieţi că ne vor reprezenta cu succes”.

În grupa României, primele meciuri se vor juca pe 1 septembrie, iar ultimele pe 7 septembrie. Primele patru clasate vor merge în faza eliminatorie, care se va juca în întregime la Istanbul.

Cătălin Pasăre