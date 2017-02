Anemici pe ger! FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-0

Craiova a suferit serios în meciul de la Botoşani, iar principalul motiv a fost terenul impracticabil din Moldova. Deşi gazdele au făcut tot ceea ce le-a stat în putinţă să aibă un gazon dezgheţat, decent pentru un meci din Liga 1, se pare că totuşi decizia de a da drumul campionatului nu a fost una inspirată. Cu toate acestea, elevii lui Mulţescu nu trebuie să caute scuze. În runda precedentă au învins formaţia din Voluntari pe un gazon foarte greu, pe Extensiv, ceea ce înseamnă că adaptabilitatea poate reprezenta un factor important în plină iarnă.

Filmul meciului

Minutul 8: După o incursiune frumoasă a lui Roman, Laurențiu Buș a trimis în bară cu o lovitură de cap din 6 metri.

Minutul 14: Burcă a reluat cu capul o centrare venită dintr-un corner, dar portarul Mingote a prins cu siguranţă mingea care se ducea sub bară.

Minutul 47: Bancu a ratat un tempo, dar a reușit să centreze pentru Fajic. Vârful, care a debutat pentru olteni, nu a putut cadra balonul din careul mic.

Minutul 56: Vaşvari a irosit o oportunitate bună de a marca dintr-o lovitură liberă de la marginea careului.

Minutul 58: Mingote a fost din nou la post, respingând şutul lui Kuku din centrul careului.

Minutul 70: Băluţă nu a avut forţa necesară de a relua periculos de la 11 metri. Albuţ a reţinut fără probleme.

Minutul 87: Fostul jucător al Craiovei, Herghelegiu, a trimis o centrare în careu, iar Kuku a deschis scorul după ce i-a luat faţa lui Acka şi a trimis printre picioarele lui Mingote.

FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-0 (0-0)

A marcat: Kuku 87`

Stadion: Municipal, spectatori: 1.500

FC Botoșani: Albuț – Ungurușan, Tincu, Burcă, Mușat – Cucu, Vașvari – Moruțan (L. Fulop 56`), Buș, Roman (80` Hergheligiu) – Kuku (90+1` Bordeianu). Antrenor: Leo Grozavu

Universitatea Craiova: Mingote – Dimitrov, Popov, Acka, Bucurică – Mateiu, Zlatinski, Băluță (90` Măzărache)– Rocha (46` Fajic), Ivan, Bancu (90` Gustavo). Antrenor: Gheorghe Mulțescu

Arbitri: Marius Avram, Vasile Marinescu, Miklos Nagy. R: Marian Dima

Observatori: Viorel Anghelinei, Marian Salomir

Gheorghe Mulţescu: “Unii dintre jucătorii mei s-au protejat”

La finalul meciului de la Botoşani, antrenorul Universităţii, Gheorghe Mulţescu, a dezvăluit că mai mulţi dintre jucătorii săi au avut ca obiectiv să nu se accidenteze pe terenul îngheţat. Din câte se pare, Craiova a contestat disputarea jocului în condiţiile vitrege din Moldova, dar tehnicianul gazdelor a declarat că amfitrionii au meritat victoria.

“Ei s-au adaptat mai bine, au fost mai agresivi. Unii dintre jucătorii mei s-au protejat, să nu cadă, să nu se accidenteze. Una peste alta, cei de la Botoșani au meritat victoria. În prima repriză ei au fost la control, noi am avut contra-atacuri sporadice. În repriza a doua am fost mai periculoși, dar ne-a lipsit ultima execuție. N-am fost adaptați la joc, am fost puțin mai firavi azi. Și am luat gol dintr-o fază care nu anunța nimic. Ei au declarat că va fi război și s-au ținut de cuvânt: au luptat pentru fiecare minge, au avut forță. Aș fi vrut să se amâne meciul, jucătorii mei au acuzat starea terenului, mai ales că veneam și după un drum lung și eram foarte obosiți. Oricum, am depus contestație pentru starea gazonului lor. Noi suntem obișnuiți să jucăm pe iarbă, nu pe gheață. Vom vedea ce va fi”, a spus Mulţescu. “Sunt supărat pentru că am pierdut meciul. Am luat gol pe final, nu am mai putut reveni. Am jucat în condițiile pe care le-ați văzut, astfel s-a echilibrat nivelul echipelor și am pierdut. Era gheață, se aluneca, nu aveai stabilitate, nu aveai nimic. Oriunde vom juca sâmbătă cu Steaua, ne dorim victorie și vom face tot posibilul să câștigăm. Vrem să obținem numai victorii și am fi fericiți să aducem un trofeu în Craiova”, a declarat fostul portar de la Pandurii, Pedro Mingote.

Grozavu, despre contestaţie: “Să fie sănătoși!”

Antrenorul gazdelor, Leo Grozavu, nu s-a arătat prea îngrijorat de faptul că oltenii au cerut reprogramarea partidei. Oficialul de la FC Botoşani şi-a felicitat în schimb jucătorii, dar şi pe organizatori. “Am arătat că suntem o echipă care, atunci când se mobilizează, poate pune probleme oricărui adversar. Le mulțumesc jucătorilor, au făcut un meci tactic foarte bun. Mulțumesc și organizatorilor, care au reușit să facă posibilă desfășurarea meciului. Mi-a fost teamă că meciul se va amâna, au fost temperaturi deosebit de scăzute în ultimele două nopți. E destul de dificil de vorbit de play-off, am pierdut foarte multe puncte care ne-au îndepărtat de primele locuri. Botoșaniul joacă fotbal și încearcă să câștige meciurile pe teren. Noi jucăm fotbal, nu rupem picioare. Cei de la Craiova au depus contestație? Să fie sănătoși, le doresc baftă dacă au făcut asta”, a spus Grozavu.

Cătălin Pasăre