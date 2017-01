Antrenor, concediat ilegal? Grigoraş :“Mi-au propus să ne despărţim amiabil, nu ne-am înţeles”

Războiul rece dintre antrenorul Petre Grigoraş şi administratorul special al clubului, Marin Golea, ar putea dăuna Pandurilor. Cei doi şi-au arătat pe rând “colţii”, la prima vedere fără să mai ţină seama de situaţia catastrofală în care este echipa. Pe scurt, Petre Grigoraş a fost pus pe liber pentru că a declarat că nu acceptă să ia de 5 ori mai puţin ca până acum. Tehnicianul a spus asta în presă, pentru că, se pare, discuţii efective cu oamenii de la Pandurii nu au fost până luni. Ei bine, actuala conducere s-a grăbit să înceapă negocierile pentru a asigura banca tehnică, lucru ce l-a deranjat pe Grigoraş. Într-un final, foarte probabil ca să încurce şi mai mult lucrurile, tocmai pentru a-şi lua “revanşa” faţă de comportamentul neprofesionist la care ar fi fost supus, Grigoraş a declarat că acceptă reducerea salarială. Asta deşi Flavius Stoican bătuse palma cu Pandurii. “Nu este încă instalat domnul Flavius Stoican. Am avut mai multe discuții cu Petre Grigoraș, dar așa ca între cunoștințe. El a negociat direct cu administratorul judiciar și cu administratorul special. Eu cred că s-au înțeles până la urmă”, a declarat Condescu, marţi dimineaţă, la Digi Sport. “Am vrut să văd care e reacția administratorului special Golea, dar e clar că n-am spus-o chiar atât de serios. Am spus că accept ce mi-a propus dânsul: 1.500 euro brut. I-a căzut fața, vă dați seama. Se așteptau ca eu să fiu un tip care să cedez din start, să rup imediat contractul și să plec. Bineînțeles că suma a fost propusă ca să plec, dar eu am acceptat-o. Surpriză! Vă daţi seama că i s-a schimbat faţa. După care a început cu alte lucruri, că trebuie să încercăm cu altcineva. Trebuia să îmi spună dinainte de Sărbători. Mi s-a dat o hârtie că o să-mi dea ce mai au să-mi dea din contract. Dânsul avea pregătită şi decizia de încetare a contractului de muncă cu litera I, parcă, care nu mai există”, a declarat Grigoraş la acelaşi post de televiziune.

În aceste condiţii, situaţia se complică şi mai mult. Potrivit unor surse, articolul pe baza căruia a fost dat afară Grigoraş, nu mai există în codul muncii. De aici până la proces…un singur pas. “Am primit decizia de încetare a contractului, ceea ce mi se pare ilegal. Trebuie să faci cercetări, să dai avertisment, amenzi, nu aşa…O trimit şi eu la avocaţi, că nu mă pricep. Nu mi-am dat nicio demisie, nimic. Nu am primit niciun salariu de când am venit la Pandurii, în vară. Dânşii au încercat altă modalitate, o modalitate neloială, neprincipială. Aveam o relaţie bună, de asta am rămas extrem de surprins. Dar asta este viaţa, trebuie să acceptăm deciziile luate de unii. Ei mai întâi mi-au propus să ne despărţim amiabil, nu ne-am înţeles, după care a scos de sub mapă decizia de încetare a contractului cu data de 9″, a precizat Grigoraş.

Cătălin Pasăre