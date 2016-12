Antrenorul Pandurilor nu vrea bani de la Moş!

Banii ar rezolva doar problemele de moment. Asta este părerea lui Petre Grigoraş. Antrenorul Pandurilor nu vrea ca “Luna Cadourilor” să umple visteria clubului, ci în primul rând, să ajute sportul din România. “Nu trebuie să vină cu sacul cu bani. Moşul ar trebui să vină cu nişte legi care să permită acestei ţări să aibă grijă şi de sport, în general. Nu trebuie să ne gândim că vine doar cu sacul de bani. Îl iei, îl cheltui într-un an de zile, şi după aia ce faci? Toată lumea se gândeşte <Dă-mi astăzi bani, şi mâine…> Hai să dăm nişte legi. Să vină moşul cu un statut clar. Dacă e darnic, să-l ducă mai sus acolo, unde se aprobă, şi ai noştri conducători dacă sunt corecţi ar trebui să-l aprobe şi să-l pună în practică. Asta e cel mai important şi cel mai frumos cadou pe care ar trebui să-l dea Moşul”, a spus Grig.

În fotbalul românesc e din ce în ce mai rău, iar anumite echipe sunt gata să renunţe la a mai oferi o masă jucătorilor. La Iaşi s-a propus chiar ca fotbaliştii să mănânce la o cantină socială. “Noi avem deocamdată posibilitatea să servim masa la prânz în condiţii decente şi sperăm ca lucrurile să nu ajungă până acolo. Nişte sportivi de performanţă să stea la împinge tava?! Am mai spus-o şi altă dată, n-aş vrea să devin ridicol repetând aceleaşi lucruri, dacă nu se va crea un cadru legal în care sportul de performanţă să fie susţinut, atunci este clar că ne ducem mai jos decât suntem. Este destul de greu să crezi că poţi ajunge mai jos decât eşti, dar, din păcate, acolo cred că se va ajunge”, a comentat antrenorul Pandurilor. Grigoraş a mai spus că este anormal ca sportul să dispară brusc din Tg-Jiu. “Pentru ce se construiesc Stadionul şi Sala? Pentru muzeu? O să fie o atracţie ca Poarta Sărutului, Coloana Infinitului, Masa Tăcerii. Se va aşeza tăcerea şi la sport, din păcate. Dacă nu se gândesc la lucrul acesta, înseamnă că ne merităm soarta. Trebuie să fim optimişti până la capăt, aşa cum am fost de la începutul acestui campionat. Am fost cel mai optimist dintre toţi, şi ar fi culmea acum să renunţ la a mai fi la fel pentru 10 zile. Am răbdare, nu costă nici bani. Deocamdată am, vom vedea la final”.

Cătălin Pasăre