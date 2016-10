Antrenorul Pandurilor, pesimist înainte de Craiova şi Astra: “Vom fi carne de tun”

Dacă banii nu vin la Pandurii, jucătorii vor avea un randament din ce în ce mai scăzut, iar din iarnă vor pleca. Antrenorul Petre Grigoraş a recunoscut după meciul de la Timişoara că îi vine tot mai greu să-şi capaciteze elevii. Trupa gorjeană are un program foarte dificil în următoarele două runde când se va deplasa la Craiova şi Astra.

“Sper să continuăm în Liga 1 până la anul, trăiesc mereu cu speranța. Nici jucătorii până în iarnă n-au ce face, căci s-a terminat perioada de transferări, iar ca antrenor în aceste situații ești nevoit să faci compromisuri. Iar atunci când dai de greu, îți aduc aminte imediat de salariu, banii. E imposibil să mergi la nesfârșit așa, și de aceea apar oscilații sau chiar o cădere. Ne așteaptă două deplasări foarte grele, iar dacă starea de spirit nu e bună și nimic nu se va rezolva pozitiv, atunci vom fi carne de tun pe-acolo, pentru că greu îi pot motiva să joace la un anumit nivel necesar. Și chiar dacă în tur am făcut remiză cu Astra, am bătut Craiova, în condițiile actuale șansele sunt minime”.

Tehnicianul a spus că va părăsi ultimul corabia, pentru că se încăpăţânează să creadă în Pandurii: “La mine speranța moare ultima și aștept până în ultima clipă! Dar sunt ceva zvonuri că dacă săptămâna asta nu vor băga banii, o parte din ei vor renunța. Situaţia e una extrem de dificilă, iar cât am dori noi să fim profesionişti, cât ar dori jucătorii să nu se gândească la astfel de lucruri, este imposibil să fii sută la sută. Dacă am putea să plecăm în altă parte, cred că mulţi ar pleca. Sau, şi eu, dacă aş avea posibilitatea să merg în altă parte, dar am zis că o să plec ultimul de aici, de-al dracului. Sunt eu al dracu şi nu o să plec”.

Cătălin Pasăre