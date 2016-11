Aşa atitudine, aşa rezultat! CSM Poli Iaşi – CS “U” Craiova: 2-1

Craiova pornea favorită certă la Iaşi, dar lipsa de inspiraţie şi indolenţa au condamnat echipa lui Mulţescu la al doilea eşec consecutiv. Doljenilor le mai trebuie 3-4 jucători în perioda de iarnă pentru a spera la podium, dar mai întâi trebuie să se asigure că prind şi play-off-ul.

Filmul meciului

Fără mai mulţi fotbalişti de bază, Poli Iaşi a fost echipa mai determinată. Gazdele au deschis rapid scorul, după ce, în minutul 5, Alexandru Ciucur “a aşezat” balonul în vinclul lui Calancea. Oaspeţii s-au trezit imediat din pumni şi au început “ritualul” ratărilor. Rocha (`15) Vătăjelu (28`) şi Măzărache (34`) au irosit oportunităţi imense, înainte ca Băluţă să trimită mingea în plasă după o centrare. Deşi reuşita olteanului a picat înainte de pauză (`44), tot moldovenii au început mai bine şi partea a doua. Craiova a încercat fără succes să stăpânească mijlocul terenului, iar Rambe, introdus încă din prima repriză, a dovedit şi în acest meci că este un transfer total neinspirat. Mai mult, ca să-i “ajute” pe ieşeni să se impună, Popov a făcut un penalti stupid la Creţu, lovitura de pedeapsă fiind transformată de Bole (71`). Singurul lucru de notat în tabăra oaspeţilor a fost revenirea lui Mateiu, jucător care a expediat şi singurul şut mai periculos al Craiovei din actul secund (89`).

“Este o seară tristă”

Antrenorul Universităţii, Gheorghe Mulţescu, a recunoscut că echipa sa a făcut un joc slab. Acesta a criticat din nou lipsa de eficienţă în faţa porţii. “Am avut ocazii, dar dacă nu poţi să înscri din doi metri, sau cu capul din şase, e clar că nu poţi să ai pretenţii să câştigi. Şi să mai faci şi penalti într-un moment în care eram la cârma jocului, ei erau blocaţi şi aşteptau o greşeală din partea noastră. Tot ce am făcut până acum a fost cu 14 jucători, pe care i-am rulat mereu. În atâtea etape, joacă 90 sau 95 de minute, construiesc, caută golul, dar dacă nu reuşim şi nu avem ce trebuie… Este şi o presiune mai mare şi, din păcate, noi încă mai facem greşeli de transmitere, ca să nu mai spun de ultima execuţie. Am întâlnit o echipă foarte motivată, cu jucători buni şi nu ştiu prin ce conjunctură a ajuns în situaţia în care este”, a comentat Mulţescu.

Autorul golului, Alexandru Băluță, printre puţinii remarcaţi din tabăra “Ştiinţei” a recunoscut că echipa sa nu a fost suficient de determinată. “Mă bucur că am reuşit să înscriu, dar asta contează mai puţin acum. Este o seară tristă, pentru că am mai ratat o ocazie de a-i egala pe cei de la Steaua. Dacă nu jucăm toţi la capacitate maximă, e foarte greu să câştigăm un meci. Toate meciurile le-am câştigat prin dăruire, prin ambiţie, dar în seara asta ne-au lipsit aceste lucruri. Trebuie să ridicăm capul şi să mergem înainte pentru că este lung campionatul”.

CSMS Iași – Universitatea Craiova: 2-1 (1-1)

Au marcat: Ciucur 5`, Bole 71` (p) / Băluță 44`

Stadion: Emil Alexandrescu, spectatori: 1.500

CSMP: Grahovac – Bosoi, Mihalache, Frăsinescu, Sato – Ciucur (39` Ciucă), Crețu, V. Gheorghe, Bole – Bădic (58` Țigănașu), Moldovan (73` Danale). Rezerve: Hotoboc, Dodan, Piccioni, Saric. Antrenor: Eugen Neagoe

Universitatea: Calancea – Briceag, Popov, Acka, Vătăjelu – Bancu (40` Rambe), Zlatinski, Băluță – Ivan, Măzărache (78` Surugiu), Nuno Rocha (72` Mateiu). Rezerve: L. Popescu, Vlădoiu, Kelic, Petre. Antrenor: Gheorghe Mulțescu

Arbitri: Cristian Balaj, Ovidiu Artene, Marius Nicoară

Cătălin Pasăre