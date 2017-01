Au bătut liderul din Polonia!

Pandurii continuă să joace la foc automat în Turcia. Ultima adversară a gorjenilor în stagiul de pregătire din Antalya a fost chiar liderul din Polonia, Jagiellonia Białystok. Meciul s-a încheiat cu victoria echipei noastre, singurul gol al partidei fiind înscirs de Bogdan Dănăricu (36`). Flavius Stoican a început jocul în următoarea formulă: Stanca – Buşu, Ene, Erico da Silva, Negoiţă – Hlistei, Stana, Elton da Silva, Pîrcălabu –Dănăricu– Mărgărit. Până acum, în intersezon, echipa din Gorj a bifat trei remize, o înfrângere şi o victorie. Preşedintele USMO, Marin Condescu, aflat în cantonamentul formaţiei, a declarat că programul aglomerat al Pandurilor va ajuta echipa în meciurile oficiale. “Sunt foarte mulţi jucători noi, dar şi meciuri multe, pentru că aşa a dorit antrenorul principal pentru omogenizare. Cred că se acumulează şi pregătirea fizică, şi meciurile disputate aproape în fiecare zi, dar trebuie să tragem tare ca să recuperăm ce am pierdut”. Condescu a mai spus că nu are emoţii din punct de vedere sportiv şi este convins că Flavius Stoican este persoana potrivită pentru a salva “corabia”. “Din punct de vedere sportiv, sigur vom evita retrogradarea. Cea mai mare problemă a noastră este problema financiară, pentru că trebuie să avem, până la 1 martie, programul de reorganizare aprobat. Dacă îl avem, eu cred că va fi un an liniştit. Am lăsat aducerea de jucători pe seama antrenorului principal. Au venit deja Erico şi cu Elton da Silva, plus alţi trei jucători care lipsesc în posturile deficitare. Cred că am găsit cea mai bună soluţie. A fost strategia noastră de a aduce un antrenor care vrea, şi poate să demonstreze. Flavius Stoican este omul potrivit, atât din punct de vedere al lucrului cu jucătorii, pentru că mulţi dintre ei sunt încă la început, cât şi al faptului că are ceva de demonstrat. A avut puţin timp la dispoziţie, deşi rezultatele i-au fost favorabile”, a spus Condescu. Noul tehnician al Pandurilor a declarat că scorurile din amicale sunt importante, iar echipa începe să se exprime aşa cum trebuie. “Este un plus, pentru că, în primul rând, s-au cunoscut între ei. Sunt jucători care au venit din aproape toate colţurile ţării. În plus, sunt jucătorii localnici, care au jucat la echipa a doua. Ne-au dat încredere rezultatele din primele meciuri. Cred că lucrurile sunt spre bine. E greu, dar nu imposibil. Până se va termina perioada de transferări vom fi atenţi la anumite posturi deficitare, cu siguranţă vor mai veni fotbalişti. Mă gândesc la orice jucător care ştiu că mi-ar fi de folos”, a declarat Stoican. Acesta a mai spus că, pentru el, menţinerea pandurilor în prima ligă reprezintă o mare provocare. “Este o luptă grea, şi toată lumea ne vede principalii favoriţi la retrogradare, încercăm ca aceste calcule să nu coincidă cu ceea ce vom arăta pe teren. Nu avem nimic de pierdut, doar de câştigat. Dacă vom reuşi să evităm retrogradarea este un lucru măreţ. Vreau ca aceşti băieţi să creadă că pot să evite retrogradarea. Este o situaţie pe care nu am întâlnit-o la nicio echipă, de aceea este cea mai mare provocare din cariera mea. Nu este un alibi, ştiu la ce mă înham, iar bucuria va fi cu atât mai mare dacă vom reuşi”.

Stanca “se teme” de reluarea campionatului

Căpitanul Pandurilor, experimentatul portar Răzvan Stanca, a declarat că formaţia sa are parte de condiţii bune în Turcia. Săptămâna viitoare va începe însă campionatul, iar prognoza meteo nu este tocmai îmbucurătoare. “Sunt condiţii bune, din păcate, nu ştiu dacă o să ne întâlnim cu ele şi când o să începem mini-returul. Am înţeles că o să fie frig, iar terenurile o să fie iar îngheţate. Asta ne este meseria, nu avem încotro. Sperăm să avem parte de condiţii cât mai bune la Tg-Jiu, când o să ne întoarcem”. Stanca a mai spus că este încrezător în şansele echipei de a nu retrograda. “Nu-mi fac probleme, pentru că sunt tineri cu valoare şi dornici de afirmare. Pe asta ne şi bazăm acum, să ne salvăm de la retrogradare. Sperăm să mai primim câteva întăriri până vom începe meciurile oficiale şi trăim cu speranţa că ne vom salva. E plăcut antrenorul Flavius Stocian. Mă bucur că lucrăm cu el. Are antrenamente noi, e aproape de vârstă ca noi, şi sper să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul”.

Meciuri disputate în intersezon:

Pandurii – FC Anzhi Makhachkala: 1-1

Pandurii – Kryliya Sovetov Samara: 2-2

Pandurii – FC Neftekhimik: 0-0

Pandurii – KS Lechia Gdańsk: 0-1

Pandurii – Jagiellonia Białystok: 1-0

Cătălin Pasăre