Au rezistat doar o oră! FC Botoşani – Pandurii:3-1

Pandurii a jucat cu nerv în Moldova doar în prima parte a meciului. Elevii lui Flavius Stoican şi-au creat numeroase ocazii în actul întâi, când au reuşit şi un gol de generic. Din nefericire, partea a doua a fost la discreţia gazdelor, iar debutul lui Paul Batin nu a putut schimba deznodământul final. Gorjenii nu au putut miza nici pe căpitanul obişnuit, Răzvan Stanca, iar absenţa sa între buturi a fost resimţită.

Filmul meciului

Min.3: Hlistei a ratat o ocazie mare, după ce Zaina a recuperat o minge în careul advers.

Min.9: Negruţ a fost găsit foarte bine de Firţulescu, dar nu l-a putut învinge pe Cobrea din careul mic.

Min.11: GOL FC Botoşani! Roman a deschis scorul după o centrare a lui Buş. Popescu a plonjat târziu la mingea trimisă cu capul de fostul rapidist.

Min.14: Şutul bun al lui Hlistei din lovitură liberă a fost reţinut de portarul advers

Min.17: Bordeianu a zguduit transversala după o “rachetă” din centrul careului.

Min.20: GOL Pandurii! Negruţ a înscris printr-un lob superb după o pasă a lui Hlistei.

Min. 48: Trifu a scăpat singur după o acţiune personală, dar Cobrea a avut un reflex de senzaţie.

Min. 64: GOL FC Botoşani! Kuku a dejucat pasul la ofsaid şi l-a executat pe Popescu.

Min. 69: Portarul Pandurilor a scos cu piciorul şutul aceluiaşi Kuku.

Min. 80: GOL FC Botoşani! Gorjenii au pierdut uşor o minge la mijlocul terenului, Kuku l-a lansat pe Golofca, iar cel din urmă a finalizat “cu sete”, aproape de vinclu.

Min. 90+2: Popescu s-a făcut de râs după o ieşire hazardată, a şutat pe lângă minge, dar Buş nu a putut finaliza.

“Trebuie să ne pregătim mult mai bine”

La finalul jocului, mijlocaşul Pandurilor Daniel Stana a recunoscut că oaspeţii nu au contat în partidă toate cele 90 de minute. Veteranul a spus că nu-şi explică prestaţia din partea secundă. “Ştiam că ne aşteptă un meci greu. Au avut o dominare, dar cred că la 1-1 am avut şi noi o ocazie foarte bună, dacă înscriam altfel se desfăşura jocul. E inexplicabil pentru noi că am jucat mai slab decât în prima repriză. Fotbalul trebuie tratat ca atare, dacă nu te pedepseşte. Nu rămâne decât să ne pregătim mult mai bine, să fim mai modeşti şi să mergem înainte. Mai avem un joc, îl tratăm cu mare seriozitate, apoi o să înceapă play-out-ul. Sperăm să prestăm un joc mult mai bun”, a declarat Stana.

Singurul marcator al pandurilor din 2017, Sergiu Negruţ, speră ca echipa să arate altă faţă după sezonul regulat. “Cel mai mult am greşit în repriza a doua. Am jucat de la egal la egal cu ei, dar pe final am făcut nişte greşeli mari şi adversarii ne-au pedepsit. Nu ne temem pentru retrogradare, mai este un meci şi apoi începe play-out-ul, acolo se va face diferenţa”, a precizat Negruţ. “Am avut şi momente mai puţin fericite în prima repriză, deşi am început foarte bine jocul. Ne-am trezit în a doua repriză, am fost agresivi, puteam să marcăm şi mai multe goluri. Partida s-a desfăşurat la o oră nepotrivită din punctul meu de vedere. Nu am mai fost învăţaţi să jucăm la prânz. Până la urmă cele 3 puncte sunt importante”, a spus antrenorul de la Botoşani, Leo Grozavu.

Unde joacă în ultima rundă?

Una dintre partidele CS U Craiova – Gaz Metan Mediaş şi Pandurii Tg-Jiu – Dinamo are mari şanse să se dispute în Capitală. Cele două jocuri cu implicaţii în lupta pentru play-off trebuie să se dispute la aceeaşi oră, în nocturnă. Atât Craiova, cât şi Pandurii pot îndeplini această condiţie doar dacă joacă pe teren propriu la Severin, un lucru care nu este posibil. Pandurii au prima opţiune pentru arena din Mehedinţi, dar doljenii fac demersuri pe lângă oficialii din Tg-Jiu, considerând că meciul lor este mai important. “Dacă nu schimbă Pandurii, noi avem varianta Bucureşti. Nouă ne-ar conveni Severinul, am fi mai aproape, la noi, în Oltenia. Vom vedea, conducerea ştie cum se va organiza. Au fost ceva discuţii, dar fără a se ajunge la un rezultat”, a spus antrenorul Craiovei, Gheorghe Mulţescu, la DigiSport. “Dacă cei de la Pandurii sunt de acord să vină pe Arena Naţională, suntem de acord să schimbăm. Rămâne de văzut. Noi am fi de acord să jucăm la Bucureşti. Dacă cei de la Pandurii vor, jucăm şi pe Dinamo, nicio problemă”, a spus directorul sportiv de la Dinamo, Ionel Dănciulescu. “Sunt lucruri care cred că nu ţin de noi, jucătorii. Dacă cei de la Craiova vor să joace, trebuie să discute cu conducătorii noştri. Noi suntem fotbalişti şi ne pregătim pentru meciul cu Dinamo, unde vom juca rămâne de văzut”, a declarat pandurul Daniel Stana.

FC Botoşani – Pandurii Tg-Jiu: 3-1 (1-1)

Au marcat: Roman 11`, Kuku 64` Golofca 80` / Negruţ 20`

FC Botoşani: Cobrea – Patache (Golofca 46`), Tincu, Miron, Popovici – Cârstocea (Vașvari 75`), Cucu – M. Roman, Bordeianu (Moruțan 46`), L. Buș – Kuku. Rezerve: Albuț, Herghelegiu, Fulop. Antrenor: Leo Grozavu

Pandurii: D. Popescu – Nwabueze, Ene, Ilie, Bușu – Zaina – Firțulescu (Trifu 46`), Ket (Pîrcălabu 79`), Stana (Batin 59`), Hlistei – Negruț. Rezerve:L. Popescu, Tătaru, Negoiță. Antrenor: Flavius Stoican

Arbitri: Andrei Chivulete, Florin Păunescu, Adrian Popescu

Cătălin Pasăre