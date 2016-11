Bani “cu pipeta” la Pandurii! Oficialii clubului, dezamăgiţi

Tensiunea de la echipa de fotbal s-a mutat de pe terenul de antrenament în birouri. Jucătorii au primit o sumă modică la sfârşitul săptămânii, aproximativ 20 de mii euro, iar banii au fost împărţiţi între componenţii echipei. Salariaţii ar urma să-şi primească, mâine, avansul pe luna noiembrie, inclusiv staff-ul tehnic şi personalul administrativ al clubului. Informaţia că anumiţi oameni din conducere au banii aproape la zi, l-a deranjat pe team-managerul, Ion Şolea. Acesta s-a declarat extrem de mâhnit că numele său a apărut, alături de cel al preşedintelui Narcis Răducan, pe “lista” celor plătiţi mai devreme. Mai mult, Şolea a declarat că a făcut chiar sacrificii pentru ca activitatea să meargă mai departe la Pandurii. “Sunt neplătit de 4 luni ca şi ceilalţi angajaţi ai clubului. Nu am luat bonus de performanţă sau bonus pentru Europa League. Din contră, am pus bani de la mine ca să facem deplasările de la Bucureşti şi Timişoara, am zis să meargă treaba pentru că e păcat ce se întâmplă. Mi-am recuperat doar banii dintr-o deplasare. Singurii bani pe care i-am încasat au fost banii din primele obţinute, pe care îi primeşte toată lumea, inclusiv magazionerul clubului. Nu vreau să comentez mai mult, sau să intru în contre cu cineva, dar asta este situaţia”, a spus Şolea. Replica a venit după ce Marin Condescu a declarat la o televiziune de sport că Narcis Răducan şi alţi membri din cadrul clubului îşi iau banii înaintea jucătorilor. De altfel, situaţia delicată în care se află echipa este tot mai apăsătoare şi pentru angajaţii de la Pandurii, care, firesc, au salarii mult mai mici decât fotbaliştii.

Cătălin Pasăre