Bate Daum fără “olteni”? România – Polonia, ora 21.45

Echipa naţională a României are, în această seară, primul examen serios din mandatul lui Christoph Daum. După două remize şi o victorie, “tricolorii” nu-şi mai permit paşi greşiţi cu Polonia, dacă vor să ajungă la Mondialul din Rusia. Înaintea acestui meci, România este pe trei, cu 5 puncte, în timp ce Polonia e pe doi, cu 7 puncte. Selecţionerul echipei noastre a declarat că jucătorii sunt gata să le ofere suporterilor un meci mare. Neamţul a mai spus că s-a lucrat foarte mult la aspectul psihic, iar ai noştri vor intra în teren dornici să obţină un succes vital. “Trebuie să fie gata să alerge 180 de minute, să lupte 150 de minute şi să joace 120. Dacă ai asta în minte, poţi să păstrezi un nivel ridicat pentru 95-97 de minute şi rămâi concentrat până la final, ceea ce este cel mai important. Avem oportunitatea să ne demonstrăm calităţile împotriva unei echipe europene de top. Să demonstram că putem să ne întrecem la cel mai înalt nivel. Am avut multe discuţii individuale şi de grup şi am pregătit echipa în cel mai bun mod. Pentru mine spiritul de echipă este foarte important. Cred în spiritul acestei echipe, în calitatea jucătorilor şi suntem optimişti chiar dacă ştim că Polonia are jucători foarte valoroşi. Nu trebuie să ne concentrăm doar asupra lui Lewandowski, sunt şi alţi jucători cu potenţial extraordinar. Trebuie nu numai să ne creăm situaţii de a marca, dar să şi marcăm. Pentru asta trebuie să ne mişcăm foarte mult”, a precizat Daum. Pe de altă parte, antrenorul echipei vizitatoare, Adam Nawalka, a declarat că se aşteaptă la o partidă spectaculoasă: “Vom face totul pentru a câştiga, în faţa unui adversar puternic, cu un selecţioner foarte bun şi cu o organizare a jocului. Suntem pregătiţi pentru un meci greu, dar vom lupta pentru a pleca cu toate punctele. Pot să vă asigur că va fi un meci plăcut pentru suporteri”.

Selecţia, contestată!

Aşa cum era de aşteptat, selecţionerul Daum are deja foarte mulţi contestatari. Antrenorul naţionalei s-a pus rău cu oltenii pentru că nu l-a convocat pe Vătăjelu, dar mulţi nu înţeleg nici “lăsarea la vatră” a “pandurului” Sânmărtean. “Calificările sunt una, cum va arăta echipa şi cum va juca în 2018, alta. Te gândeşti, chiar are sens să mai aducem acum jucători ca Tamaş, Raţ, probabil Sânmărtean? Îi respect foarte mult pe aceşti jucători, credeţi-mă, poate e o decizie grea să nu-i convoc acum, sunt complet de acord, dar am ceva în minte care e la fel de important precum calificarea, anume dezvoltarea fotbalului românesc”, a fost declaraţia dată de Daum.

“Diferenţa pe care a făcut-o Daum e că a debutat tineri, care au evoluat bine. Eu aş miza pe orice jucător ca să calific echipa la Mondial. Dacă asta înseamnă să îi convoc pe Sânmărtean sau Raţ, i-aş convoca. Nu aş renunţa la veterani”, a spus fostul internaţional român Cosmin Contra.

Un punct de vedere mai tranşant au avut reprezentanţii Universităţii Craiova. Aceştia nu concep ca liderul din teren al Ştiinţei să nu fie convocat.

“Nu mă mai întrebați de Vătăjelu, nu mai vreau să mă enervez. E o ambiție care nu-și are rostul să nu-l ia pe Vătăjelu, în condițiile în care se accidentează Filip. Probabil că o să-l bage și într-un picior. Latovlevici așa de bine a jucat cu Armenia? Poate că Vătăjelu e prea ofensiv, poate e adeptul ideii că e întâi fundaș și după aceea atacant. Poate că zice că joacă periculos, că pleacă și își părăsește zona. Dar să ai un asemenea fundaș care poate să te ajute în atac… Nu mai înțeleg nimic. Poate că îl va lua atunci când o să joace slab, Doamne ferește, ca să fie pe dos”, a spus antrenorul Craiovei, Gheorghe Mulţescu

“Cred că Bogdan Vătăjelu se va impune la echipa națională pentru că e de departe cel mai bun fundaș stânga din țară. Fiecare antrenor are viziunea lui, dar nu știu pe ce criterii l-a lăsat acasă pe Bogdan. Cert este că el demonstrează că e cel mai bun din România la momentul ăsta”, a fost şi părerea directorului sportiv de la Craiova, Silvian Cristescu. Singurul convocat de la echipele Olteniei este atacantul Andrei Ivan. Totuşi având în vedere că este un meci destul de important rămâne de văzut dacă Daum se va decide să apeleze la tânărul vârf craiovean.

Stadion plin, risc mare

Pe Arena Naţională se va evolua cu casa închisă. Peste 50.000 de spectatori, dintre care aproximativ 3.000 de polonezi sunt aşteptaţi la meci. Deoarece există informaţii că fanii echipei oaspete încearcă să cumpere bilete şi în alte sectoare ale stadionului, peste 1000 de jandarmi vor acţiona la nivelul Capitalei pentru asigurarea ordinii publice în imediata apropiere a arenei, precum şi pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea apariţiei unor incidente violente.

Cătălin Pasăre