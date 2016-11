Bujor, învins de Sanzione! “Pe viitor o să muncim mai mult”

Gorjeanul Andrei Bujor a pierdut lupta cu italianul Nicola Sanzione. Deşi a început meciul foarte bine, luptătorul nostru a acuzat dureri mari la un picior şi nu a mai putut continua partida în runda a patra. Confruntarea conta petru titlul kickboxing la 70 de kilograme şi s-a desfăşurat pe pământ italian, la Andria. Din nefericire, Andrei nu a putut beneficia de sprijinul antrenorului său obişnuit, Gabi Voicu. Profesorul de arte marţiale a declarat însă că este mândru de elevul său şi promite rezultate mai bune în viitor.

“El are foarte multe meciuri la profesionişti, experienţa sa este vastă. Problema este că noi am fost anunţaţi din scurt şi nu am avut timp să pregătim meciul cum trebuie. O altă problemă este că eu nu am ajuns în Italia pentru că nu am avut suficienţi bani şi nu am putut să fiu lângă el, să-l coordonez cum trebuie. El trebuia să facă <pas în faţă>, cum spunem noi, şi să lupte de-aproape cu braţele pentru că adversarul era mai înalt şi avea alonjă mai bună. Meciul a fost ok, a fost foarte bun din punct de vedere tehnic. Dacă lupta puţin mai aproape şi dădea drumul la braţe era peste adversar. Dar, una peste alta, important este că am ajuns acolo şi suntem în vârful piramidei, asta contează cel mai mult. Pe viitor o să muncim mai mult şi sperăm să vină şi rezultatele”, a spus Voicu.

Antrenorul din Tg-Jiu a mai precizat că oraşul nostru este departe, din punct de vedere al infrastructurii, faţă de centrele de pregătire ce se găsesc “afară”: “Într-adevăr, adversarul a fost foarte bun, se cunoaşte munca şi experienţa, dar având în vedere faptul că noi suntem la nivelul care suntem în Gorj, şi nu se investesc foarte mulţi bani în sport…Ne pregătim cum ne pregătim, avem o sală micuţă, nu avem dotările necesare, dar, asta este, important este că am ajuns acolo”.

Gabi Voicu regretă că nu a putut fi alături de Andrei la acest meci şi a explicat ce l-a determinat pe Bujor să renunţe în runda a patra. “Au fost mai multe low kick-uri pe picior, pe musculatura superioară a piciorului. Îmi pare rău că nu am fost lângă el să-i explic de la colţ. A fost acolo un foarte bun prieten, şi antrenor, Doru Cosei, dar efectiv nu este învăţat, nu a ştiut să lucreze cu el. Trebuie să lucrăm foarte mult la pregătirea fizică, dar timpul este cum este”, a declarat antrenorul.

Acesta a mai spus că urmează un an delicat pentru Andrei, dar este convins că sportivul său va creşte în valoare odată cu vârsta. “Să nu uităm că anul acesta Andrei are BAC-ul, şi trebuie să muncească şi la şcoală. Este în clasa a XII-a, şi până la urmă cartea este pe primul loc. Dacă ai carte, ai un viitor în viaţă şi probabil anul acesta o să fie un pic mai lent la antrenament. Ar trebui să vină mai rar şi să pună cartea pe primul loc. Rămâne de văzut ce o să facem.Un meci trebuie să-l pregăteşti cel puţin cu 3 luni înainte. Nu oricine ajunge să lupte la nivelul acesta şi vreau să-l şi felicit pe Andrei pentru aceste rezultate pe care le-a obţinut până acum. Trebuie să avem în vedere faptul că el nu are decât 18 ani. Abia acum a ajuns la seniori. Are tot timpul din lume. De la 20 de ani în sus, sistemul osos se calcifiază cum trebuie, se întâreşte, este cu totul şi cu totul altceva”.

Cătălin Pasăre