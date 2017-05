Campionii de la minifotbal, premiaţi!

Campionatul Județean de Minifotbal Dolce Vita şi-a consumat, la sfârşitul săptămânii trecute, ultima etapă. Cu acest prilej, campioana Dream Team a primit, chiar de la antrenorul Pandurilor, Flavius Stoican, trofeul pentru cea mai bună echipă din acest an. Nu este o premieră pentru formaţia câştigătoare, pentru că Dream Team a bifat 5 trofee consecutive la minifotbal, campionate și cupe. În faţa unui public generos, campionii au reuşit un succes şi în ultimul meci din acest sezon, 10-5 cu Primăria Rovinari. Titlul de vicecampioni a mers la cei de la Peppy Dolce Vita, echipă ce a încheiat sezonul cu o victorie la scor, 9-1 cu Ecologiștii Târgu Jiu. Medaliile de bronz le-au revenit reprezentanţilor ISU Gorj, câștigători cu 3-0 în ultimul joc cu Primăria Bîlteni. Festivitatea de premiere a fost una cu fast, decernarea premiilor strângând autorităţi locale şi judeţene la acest eveniment. Astfel, pe lângă preşedintele de la ACS Minifotbal Gorj, Cosmin Iosu, la ultimul act al întrecerii au luat parte președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, primarul Municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu şi prefectul județului Gorj, Ciprian Florescu. Primele două clasate din Campionatul Județean de Minifotbal Dolce Vita, Dream Team și Peppy Dolce Vita, vor merge la Campionatul Regional Sud-Vest ce are loc la Drobeta Turnu Severin în perioada 30 iunie – 2 iulie. Cele două reprezentante ale județului Gorj țintesc depășirea fazei grupelor la turneul regional.

Stoican îşi face echipă de minifotbal!

Încântat de ce a văzut la Complexul Dolce Vita, antrenorul Pandurilor, Flavius Stoican, este decis să participe la ediţia viitoare a campionatului judeţean. Mai în glumă, mai în serios, Stoican a declarat că va încropi o formaţie, dar aceasta nu va conţine jucători de la Pandurii. “Am jucat şi eu. În timpul liber, chiar îmi place. Nu este mult de alergat, e terenul mai mic, dar este frumos, plăcut. Felicit echipa câştigătoare, sper să facă o figură frumoasă şi la Severin. Mi-e drag când văd că sunt oameni, oficialităţi ale oraşului alături de acest sport, contează enorm. Cu siguranţă, vom vedea pe viitor astfel de turnee şi de ce nu, mă gândesc să-mi fac şi eu o echipă, ca să participăm şi noi. Vreau să fac o echipă de vârsta a doua, vreau să fim noi pionii principali, nu cei tineri, chiar dacă suntem trecuţi de 40 de ani”, a spus Stoican. “Ne bucurăm că nivelul minifotbalului este în creştere, aprecierile provin şi din feedback-ul Federaţiei de Minifotbal din România şi dorim, ca pe viitor, Gorjul să fie un punct de reper pe harta ţării noastre”, au fost cuvintele lui Cosmin Iosu, preşedintele ACS Minifotbal Gorj. Aşa cum i-au obişnuit pe participanţi, organizatorii au oferit şi distincţii individuale. Echipa Dream Team a avut doi jucători între remarcaţii competiţiei, portarul Dragoş Constantinescu şi golgheterul întrecerii, Ion Cănăvoiu. Ambii au spus însă că premiul cel mai important este locul 1 la general. “A fost un turneu reuşit, din toate punctele de vedere, pentru noi. Fără băieţii de acolo nu aş fi putut să reuşesc o astfel de performanţă. Mi-am dorit de când am venit prima dată la Dloce Vita să câştig acest trofeu şi sunt foarte mulţumit”, a declarat Constantinescu. “A fost un sezon destul de greu, dar cred că am meritat să ne impunem. Am fost o echipă mai omogenă şi sperăm să facem o figură frumoasă la turneul de la Severin şi să trecem de grupe. Titlul de golgheter nu a fost un obiectiv personal, dar prin jocul echipei am reuşit să marchez cele mai multe goluri”, a precizat Cănăvoiu.

Rezultatele ultimei etape

Karma Târgu-Jiu 6 – 7 Minprest Rovinari

Peppy Dolce Vita 9 – 1 Ecologiștii Târgu-Jiu

Primăria Bîlteni 0 – 3 ISU Gorj

Farmacia Victoria 11 – 5 Real Târgu-Jiu

Primăria Rovinari 5 – 10 Dream Team

Listă premii:

Locul 1 – Dream Team

Locul 2 – Peppy Dolce Vita

Locul 3 – ISU Gorj

Locul 4 – Real Târgu Jiu

Golgheterul Turneului – Ion Cănăvoiu (Dream Team) – 30 de goluri

Jucătorul Turneului – Alexandru Mainerici (Peppy Dolce Vita)

Portarul Turneului – Dragoș Constantinescu (Dream Team)

Delegatul Turneului – Bogdan Chiriac (Dream Team)

Trofeu și Diplomă de Excelență pentru susținerea și promovarea minifotbalului la nivel local – Luis Ionuț Popa (Real Târgu Jiu și Ecologiștii Târgu Jiu)

Trofeul Fair Play – Karma Târgu Jiu

Seniorul Turneului – Marius Pascu (Primăria Bîlteni) – 49 ani

Speranţa Turneului – Andrei Dragu (Peppy Dolce Vita) – 17 ani

Cătălin Pasăre