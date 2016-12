Campionii de la Raideri, planuri mari pentru 2017

Tradiţia Motorsport în ţară este strict legată de activitatea ACS Raideri Tg-Jiu. Cristian Dunăvăţu este doar unul dintre exemplele de campioni cu care Gorjul ar trebui să se mândrească la nivel naţional. Acesta a obținut locul 1 la categoria „Buggy 1600“ și locul 3 la clasa „Super Buggy“. Dunăvăţu este ginerele lui Vasile Şerban, considerat un pionier al motorsportului, care i-a insuflat această pasiune şi fiicei sale, Raimonda. Fără îndoială, Şerban i-a dat din ambiţia sa şi actualului campion, Cristian Dunăvăţu fiind cel care a făcut demersuri la Federaţia Română de Automobilism Sportiv pentru a include, în familia sportului cu motor, şi cursele de buggy. ACS Raideri Tg-Jiu are în componenţă mai mulţi sportivi medaliaţi anul acesta, iar obiectivele sunt unele pe măsură în 2017. De altfel, numărul piloţilor ar putea creşte în perioada următoare. “Cel puţin până acum, avem o solicitare de a suplimenta acest număr. Echipa are 15 piloţi. Primul obiectiv ar fi să participăm cu cât mai mulţi sportivi la Campionatul Naţional de Rally Cross, unde noi am făcut performanţă. Avem în plan să participăm şi la nivel internaţional la o etapă, două, în funcţie de posibilităţile financiare, în Bulgaria şi în Moldova, pentru că vrem să ne aliniem şi noi la acest nivel”, a spus Dunăvăţu. Vicepreşedintele ACS Raideri a mai precizat că în oraşul Tg-Jiu “moştenirea” buggy trebuie să meargă mai departe. “Vrem, ca şi în anii trecuţi, să organizăm 2 etape, din cele 7, la Tg-Jiu. Normal, vrem să participăm şi la toate evenimentele din judeţul Gorj cu specific motorsport, şi la cele pentru copii. Avem în vedere să facem şi o preselecţie, o pregătire pentru juniori în vederea participării în campionatul din 2018 şi, nu în ultimul rând, încercăm să construim alte maşini de competiţie mult mai performante”.

Circuitul de la Preajba, internaţional?

Toţi gorjenii care au luat parte la “Cupa Narciselor” ştiu ce înseamnă circuitul de la Preajba pentru Rally Cross. Ceea ce poate nu cunoaşte multă lume este că acest traseu este cel mai bun din ţară, fiind preferat de majoritatea sportivilor de profil. Oamenii care au început această “mişcare” la Tg-Jiu merg deja pe ideea că baza sportivă poate găzdui o etapă internaţională. Fără îndoială, beneficii ar avea sportul din România, dar mai ales judeţul Gorj. De altfel, preşedintele ACS Raideri, Vasile Şerban a declarat că pentru curse sunt folosiţi aproximativ 1.100 de metri, iar terenul disponibil are 10 hectare. Totuşi, pentru ca visul să devină realitate sunt necesare investiţii în infrastructură. “Baza de la Preajba este foarte bine văzută în ţară, sportivii o apreciază, ceea ce ne dă şi nouă un motiv să o îmbunătăţim, pentru că merită. Este nevoie de o infrastructură mai bună, este nevoie de curent şi apă, pentru că eu cred că, după ceva timp, ar putea ajunge un circuit de talie internaţională. Deocamdată, de această bază s-au ocupat doar autorităţile locale, prin sprijinul Primăriei şi Consiliului Local. Fiind o pistă de macadam, sunt unele probleme. Dacă plouă este nămol, dacă nu este praf. Totuşi, au ieşit etape foarte spectaculoase şi foarte apreciate”, a explicat Cristian Dunăvăţu.

Cătălin Pasăre