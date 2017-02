Campionii gorjeni adună medalii!

Atleţii de la CS Pandurii sunt la înălţime încă din primele luni ale anului 2017. Săptămână după săptămână, gorjenii au demonstrat că fac faţă atât în ţară, cât şi peste hotare. Astfel, Andreea Pîşcu şi-a adjudecat bronzul la Campionatele Balcanice de Seniori de la Belgrad. Sportiva pregătită de Ion Bură a terminat a treia cursa de 3.000 metri, în probele de sală. “Rezultatul ne dă speranţe că în vară, la probele ei de 10.000 metri, putem să luăm medalie la Campionatele Europene”, a spus antrenorul emerit de la Tg-Jiu. Un alt sportiv care confirmă la categoria sa de vârstă este Adrian Garcea. Acesta a luat “laurii” la Campionatul Naţional de Juniori, categoria I, de la care s-a întors cu două titluri. “Sâmbătă şi duminică, la Bucureşti, Adrian Garcea a câştigat două titluri de campion naţional la 1.500 şi 3.000 de metri cu rezultate foarte bune. Numărul medaliilor obţinute în concursurile de sală este 9, dintre care 4 titluri de campion naţional şi o medalie internaţională. Sunt rezultate foarte bune în comparaţie cu anii precedenţi şi ne dau speranţe că ne vom îndeplini toate obiectivele propuse în calendarul competiţional, chiar dacă noi ne-am antrenat în Parcul din Tg-Jiu şi n-am avut condiţii bune”, a spus antrenorul de la CS Pandurii, Ion Bură.

Acesta este încrezător că va urma o perioadă mai productivă după ce investiţiile majore de la Tg-Jiu vor fi finalizate. “Aşteptăm cu încredere ca Stadionul Municipal să fie dat în folosinţă în acest an, să obţinem rezultate mai bune şi să ne pregătim mai bine. Avem un lot de sportivi tineri, cu care eu spun că o să avem rezultate bune şi de acum înainte, ne pregătim serios. Aşteptăm şi mai multă lume alături de noi, şi să fim susţinuţi şi în continuare”.

Bură a mai spus că pregăteşte deja viitoarea generaţie de campioni. Antrenorul emerit de la CS Pandurii are ochiul format, iar tinerele talente ce ajung pe mâna sa confirmă an de an. Tocmai de aceea, profesorul Bură este determinat să scoată noi atleţi de valoare. “Întotdeauna am avut grijă să ne asigurăm şi viitorul, avem copii buni, pe care i-am «muncit» şi nu avem încă nevoie de rezultate foarte bune. Le-am testat capacitatea de a se antrena, de a face cel puţin 3 antrenamente pe zi în perioada de pregătire şi prin asta ei au demonstrat. Rezultatele vor veni atunci când avem nevoie, pentru că trebuie să avem în continuare sportivi care să fie alături de cei consacraţi”.

Cătălin Pasăre