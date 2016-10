Cârţu vede România favorită în Kazahstan

Tricolorii au spulberat Armenia la Erevan, scor 0-5, dar victoria nu are mare importanţă dacă nu va fi consolidată de un nou succes în Kazahstan. Elevii lui Daum trebuie să se acomodeze şi la suprafaţa de joc, naţionala gazdă fiind printre puţinele ţări care au apelat la un gazon sintetic. Fostul antrenor al Pandurilor, Sorin Cârţu, a apreciat însă că naţionala nu va avea probleme cu terenul. “Eu zic că starea terenului ne avantajează. Pentru că terenul sintetic dezavantajează echipele care joacă foarte repede. Eu nu sunt de acord că echipa României este o echipă care joacă foarte repede”, a punctat Cârţu. Pe de altă parte, fostul mare internaţional Gică Popescu a spus că o victorie este vitală în următorul meci pentru România: “Am avut ocazii, am fost agresivi, am avut posesie. Eu însă nu m-aş entuziasma foarte mult. Poate fi un rezultat mincinos contra unei echipe slabe, care a jucat 90 de minute în 10 oameni. Important este să păstrăm constanţa, pofta de joc, apetitul ofensiv. Dacă batem în Kazahstan şi vom face un rezultat bun după aceea cu echipele importante. Până la urmă, calificările nu se obţin cu echipele mari, ci cu ele mici”. Partida are loc marţi, de la ora 19.00.

Cătălin Pasăre