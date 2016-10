Cât o mai duce Pandurii? Între “greve” şi promisiuni, echipa a evitat o nouă depunctare

Situaţia tot mai tensionată de la clubul de fotbal i-a pus în gardă pe reprezentanţii Pandurilor. Miercuri dimineaţă, jucătorii l-au anunţat pe Narcis Răducan că refuză să se antreneze dacă nu-şi vor vedea din bani, iar preşedintele clubului a convocat de urgenţă AGA. Pentru a înţelege mai exact de ce nu-şi primesc banii, 3 fotbalişti reprezentativi ai echipei, împreună cu antrenorul Petre Grigoraş, au fost invitaţi la discuţii. Tribunalul nu a decis încă intrarea în insolvenţă a Pandurilor, iar un termen pentru a aproba dosarul este fixat pe 11 noiembrie! Dacă insolvenţa nu e aprobată, datoriile către jucători trebuie plătite, iar Pandurii nu are bani. Din fericire, gorjenii au fost din nou norocoşi pentru că au găsit înţelegere din partea lui Mihai Răduţ şi Erico da Silva, ieri fiind alt termen în care trebuiau să vireze restanţele către foştii jucători. Un calcul rapid ne arată că Pandurii ar putea pierde 18 puncte în perioada ce precede insolvenţa, dacă sportivii care au trecut pe la Tg-Jiu vor să facă rău formaţiei din Liga I. Interesant este că fostul preşedinte al clubului, Marin Condescu, a declarat că nimeni din AGA nu a făcut demersuri pentru a grăbi aprobarea insolvenţei. Condescu are acte care susţin că va împrumuta clubul cu aproximativ 1,2 milioane de euro, mai exact suma cu care s-a înscris la masa credală. “Ne aşteptam ca dosarul de insolvenţă să fie rezolvat, din păcate lucrurile astea nu s-au întâmplat. Am vorbit despre posibilităţile care există, atâta timp cât insolvenţa nu va fi aprobată de către Tribunal, nimeni nu poate să aducă banii. Am lămurit această situaţie cu informaţiile apărute, că aş fi promis eu nişte bani. Lucrurile au fost clare de la început: după aprobarea insolvenţei. De toţi banii care ar intra în club acum, fiind conturile blocate, nu pot beneficia jucătorii. Va avea loc AGA, şi, trebuie să fie clar, cei care finanţează clubul cu cât vin în perioada următoare. În cazul aprobării insolvenţei trebuie să plăteşti, la zi, toate datoriile pe care le ai şi să ai şi ceva profit ca să arăţi că toate datoriile din urmă pot să fie achitate pentru a avea, la 1 martie 2017, programul de reorganizarea aprobat de către Tribunal”, a spus Condescu.

Acesta a mai adăugat că nu intenţionează să conducă Pandurii în perioada următoare: “Nu vreau să vin la club, prefer să fiu la masa creditorilor pentru a avea un cuvânt de spus la împărţirea viitorilor bani care vor veni după aprobarea insolvenţei”.

Pe de altă parte, actualul preşedinte, Narcis Răducan, a explicat situaţia creată,declarând că i-a liniştit, pentru moment, pe fotbaliştii săi. Pandurii s-au antrenat normal astăzi, deşi este vizibil că fără bani în cont nu-ţi vine să pui nici osul la pregătire. “S-au speriat de perspectiva de a pierde puncte, am fost pasibili de o penalitate. Din fericire, am reuşit să ajung la un numitor comun cu Răduţ şi Erico şi am evitat, iarăşi, in extremis depunctarea. N-am dormit toată noaptea, dar, din fericire, discuţiile au fost încununate cu succes, şi atât Mihai Răduţ, cât şi Erico, încă o dată, au găsit de cuviinţă să dea o mână de ajutor clubului la care au activat. Din fericire, păstrăm clasamentul intact, era un lucru primordial în perioada imediat următoare. Sigur că acest lucru nu a rezolvat celelalte probleme şi vom organiza o şedinţă a membrilor asociaţi, la care am ţinut foarte mult să ia parte atât antrenorul principal, cât şi un grup de jucători exponenţiali”.

Sume doar pe hârtie!

Marin Condescu a declarat că actualii acţionari dau doar cu pixul când este vorba de a vira bani în club. Fostul preşedinte de la Pandurii susţine că pentru a primi licenţa membrii asociaţi “au desenat” un buget. Banii…ia-i de unde nu-s. “Faţă de 2012, 2013 sau faţă de 2004 sau 2005, cei care finanţează clubul nu şi-au mai îndeplinit obligaţiile fără să glumească. Au semnat un acord de finanţare ca să fie aprobată licenţă. Trebuie să ştii, clar, că atunci când semnezi un astfel de protocol de finanţare, semnătura ta este o garanţie că acei bani vor veni. Clubul s-a bazat pe un buget care nu a venit. Sunt convins că preşedintele (Narcis Răducan) s-a bazat pe acei bani din protocolul de finanţare”, a spus Condescu.

Care este salvarea?

Marin Condescu este tot mai implicat în viaţa clubului şi a dezvăluit scenariile care pot avea loc în perioada următoare. Deşi mulţi îi cântă prohodul fotbalului , fostul preşedinte încă mai crede în salvare, şi spune că i-a pregătit pe jucători pentru orice.

“Jucătorii au spus că încă 24 de ore mai aşteaptă, vor să ştie care este adevărata finanţare şi după declararea insolvenţei. Pe viitor, jucători trebuie să înţeleagă că sunt trei posibilităţi. Să nu piardă nimic din ce au negociat, din punctul nostru de vedere, iar cei care se angajează că finanţează clubul să o facă. E nevoie de 300-350 de mii de euro pe lună, cu toate chelutielile incluse. A doua posibilitate este să nu se asigure această finanţare, şi să fie comunicat jucătorilor că nu mai au drepturile salariale pe care le-au avut, şi a treia este să li se păstreze drepturile salariale, dar, pentru perioada cât suntem în criză, o anumită sumă să fie notificată, şi să fie angajată că se va da la o anumită perioadă de timp când clubul iese din insolvenţă”, a spus Condescu.

Răducan şi Condescu s-au împăcat

După ce s-au contrat în presa naţională, Narcis Răducan şi Marin Condescu au asistat la antrenamentele Pandurilor de astăzi. Actualul preşedinte a declarat că l-a chemat pe Condescu ca să nu mai existe discuţii, dorind şi o mobilizare a factorilor din judeţ. “Sper să se găsească o soluţie, pentru că avem mari greutăţi să organizăm competiţiile. Nu am vrut să mai existe scurtcircuite, l-am rugat şi pe domnul Condescu să vină. În condiţiile astea, nimeni nu poate să spună că nu ştie de situaţie şi de şedinţă. Băieţii se antrenează, sunt conştiincioşi, nu au fost niciodată probleme din punctul ăsta de vedere. Am ajuns în punctul în care nu mai putem continua cu diplomaţie şi promisiuni. Avem nevoie de un ajutor clar şi imediat”, a spus Răducan.

Cătălin Pasăre