Cea mai grea deplasare pentru gorjeni?

Pandurii au fost, până acum, specialiştii deplasărilor. În ciuda faptului că au adunat, de la începutul campionatului, doar 2 puncte pe teren propriu, gorjenii se simt ca peştele în apă în afara Gorjului, acolo unde sunt neînvinşi, şi cu o zestre de 10 puncte. Paradoxal, trupa lui Iencsi ocupă locul întâi la eficacitate în meciurile în care e oaspete, dar penultimul loc la punctele strânse acasă. Ei bine, în această rundă, misiunea gorjenilor va fi mult mai dificilă. Trupa fanion a judeţului se deplasează la Dunărea Călăraşi, cea mai în formă echipă din liga secundă. După un început slab, în care a înregistrat două eşecuri şi un egal, Dunărea l-a numit antrenor pe Dan Alexa, iar fostul tehnician de la Chiajna şi ASA a contabilizat 5 succese la rând. Victoriile au venit cu CS Baloteşti (2-1), CS Afumaţi (1-0), Sportul Snagov (1-0), Olimpia Satu Mare (5-1) şi UTA Arad (1-0). Dunărea (16 puncte) stă acum la doar două victorii de lider, şi are patru puncte peste Pandurii. “Cred că nici cel mai înflăcărat suporter ori persoană din club nu şi-ar fi imaginat seria asta de cinci jocuri câştigătoare atunci când începi slab. Am fost convins însă că putem câştiga primele patru partide. Jucătorii care au venit s-au încadrat bine şi reprezintă un plus pentru echipă. Sigur, mai avem mult de muncă. E bine să rămânem modeşti pentru că în acest moment lumea ne vede ca pe o echipă care trage la promovare şi nu doar declarativ”, a declarat Dan Alexa pe site-ul oficial al Dunării. “Am obţinut a cincea victorie consecutivă. Construim performanţă şi asta necesită mulţi bani. Autorităţile locale sunt alături de noi şi le mulţumim pentru sprijin. Însă avem nevoie şi de mediul privat, de sponsori care să vină alături de noi şi să ne susţină. Suntem pe un trend ascendent şi sper să continuăm pe acest drum cât mai mult. Oamenii de afaceri din municipiul şi judeţul Călăraşi au la dispoziţie suficiente premise de a ni se alătura în drumul nostru spre Liga 1”, a spus şi preşedintele Dunării, Florin Brişan. Meciul cu Pandurii va avea loc sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 11.00, iar antrenorul gorjenilor, Adrian Iencsi, va da piept cu echipa la care a început sezonul.

Probleme şi la altă candidată la promovare

Etapa şi înlocuirea la Liga a 2-a. Aşa par a sta lucrurile în eşalonul unde multe echipe se bat cu pumnul în piept că vor promova. Bineînţeles, şi Pandurii are dorinţa de a reveni în prima ligă, dar gorjenii au probleme mari pe toate planurile. Dacă este să ne concentrăm însă strict la ce se întâmplă pe gazon, multe formaţii s-au dezumflat după primele runde, iar antrenorii au plătit cu postul. Ultimul exemplu în acest sens este Olimpia Satu Mare, acolo unde Tybor Selymes a fost înlocuit cu Zoltan Ritli. Fostul antrenor a părăsit corabia plin de reproşuri, cele mai multe fiind îndreptate către preşedintele clubului, Attila Karda: “Nu eu am fixat acest obiectiv, locurile 1-6, ci domnul Karda fără să mă consulte. O echipă se construieşte în timp, nu peste noapte. Cu lotul pe care îl are acum, Olimpia nu poate tinde decât la un loc de mijlocul clasamentului. Lotul actual a fost alcătuit în proporţie de 90 la sută de Attila Karda. Dumnealui a adus cei mai mulţi jucători, nu eu, fără să mă consulte. Toţi cei trei jucători de origine franceză au jucat fotbal. Doi în Liga 3 din Franţa, iar unul în Liga 2. Attila Karda este un individ cu care nu se poate lucra şi nu aduce niciun plus Olimpiei. De când sunt eu la Satu Mare nu a adus niciun ban clubului”, a spus Selymes pentru Informaţia zilei. Olimpia Satu Mare se află pe locul 16, retrogradabil, cu doar 7 puncte acumulate în primele 8 etape.

Liga 2 / Etapa 9

Sâmbătă, 23 Septembrie

FC Argeş – Sportul Snagov 11:00

Metaloglobus Bucureşti – ASA Târgu Mureş 11:00

Academica Clinceni – Ripensia Timişoara 11:00

CS Mioveni – Luceafărul Oradea 11:00

AFC Hermannstadt – Foresta Suceava 11:00

CS Baloteşti – Ştiinţa Miroslava 11:00

CS Afumaţi – ASU Politehnica Timişoara 11:00

Dunărea Călăraşi – Pandurii Târgu Jiu 11:00

Olimpia Satu Mare – UTA Arad 12:00

Duminică, 24 Septembrie

Chindia Târgovişte – Dacia Unirea Brăila 11:00